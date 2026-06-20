Algeria vừa có phản ứng mạnh mẽ sau thất bại 0-3 trước Argentina, ở trận mở màn bảng J World Cup 2026.

Liên đoàn bóng đá nước này quyết định gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Trọng tài FIFA, liên quan đến một số quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài.

Messi "bình an vô sự" sau tình huống vào bóng nguy hiểm với Mandi - Ảnh: SunSport

Trận đấu diễn ra hồi giữa tuần, Lionel Messi là ngôi sao sáng nhất với cú hat-trick giúp Argentina giành trọn 3 điểm.

Tuy nhiên, màn trình diễn của siêu sao 39 tuổi cũng gây nhiều tranh cãi, khi anh thoát thẻ đỏ trong tình huống giẫm lên bắp chân trung vệ Aissa Mandi.

Liên đoàn bóng đá Algeria gửi thư lên FIFA để phản đối công tác điều hành trận đấu. Đội bóng Bắc Phi nhấn mạnh đến pha bóng của Messi, khi đội trưởng Argentina không phải nhận bất kỳ hình phạt nào.

Ngoài ra, đơn khiếu nại cũng đề cập tới tình huống Alexis Mac Allister thúc cùi chỏ vào mặt Ibrahim Maza, nhưng trọng tài chính Szymon Marciniak bỏ qua.

Phía Algeria đặt dấu hỏi về năng lực điều hành của Marciniak lẫn tổ VAR, do đồng hương Tomasz Kwiatkowski phụ trách.

Chia sẻ độc quyền với SunSport, cựu trọng tài Mark Halsey nhận định: "Khi xem lại tình huống, Messi đặt Aissa Mandi vào tình thế nguy hiểm.

Bóng không nằm trong phạm vi tranh chấp nên đây không phải lỗi thô bạo. Tuy nhiên, đó là hành vi bạo lực rõ ràng với một cú giẫm chân.

Tôi nghĩ Messi đã rất, rất may mắn. Pha giẫm chân đó hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho cầu thủ đối phương."