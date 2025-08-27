Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Kenya: Thiết lập dấu mốc lịch sử Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Kenya, thuộc khuôn khổ lượt trận cuối bảng G, Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025.

Vào 17h chiều nay (27/8), tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận đấu chia tay giải vô địch thế giới 2025, gặp đối thủ Kenya (hạng 23 thế giới). Do cả hai đội đều thua 2 trận tại bảng G, nên đây là trận mang tính danh dự.

Trước giải thế giới, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu giao hữu với Kenya tại Đông Anh, Hà Nội. Đó là trận đấu mà HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sử dụng nhiều đội hình khác nhau nhằm có sự đánh giá phong độ của các VĐV, nhưng vẫn giành chiến thắng 4-0.

Nhưng bước vào giải chính thức, mọi thứ sẽ khác. Cần biết rằng, tương tự tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Kenya có được một set thắng lịch sử trước đội hạng 3 thế giới là Ba Lan.

Thanh Thúy, Như Quỳnh sẵn sàng cho trận gặp Kenya.

Do vậy, các cô gái Việt Nam phải quên đi trận thắng áp đảo tại quê nhà vài ngày trước, đồng thời có sự tập trung, chuẩn bị tốt nhất cho màn tái đấu với đại diện của châu Phi.

Tại giải vô địch thế giới năm nay, Vi Thị Như Quỳnh tỏa sáng ở trận gặp Ba Lan (1-3), trong khi Trần Thị Thanh Thúy ghi dấu ấn ở trận gặp Đức (0-3). Cả hai đều là những tay đập hàng đầu, được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giao cho nhiệm vụ ghi điểm ở trận quyết đấu với Kenya.

Nếu cùng vào sân, rất có thể Thanh Thúy lùi về hàng sau để bắt bước 1, trong khi Vi Thị Như Quỳnh với lối chơi rất "lì lợm" của mình, sẽ là người tung ra những cú đập quyết định cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Dĩ nhiên HLV Tuấn Kiệt có nhiều phương án, và không loại trừ khả năng bộ đôi Thanh Thúy, Như Quỳnh cùng gây ra áp lực với hàng chắn Kenya. Ngoài ra, những Lâm Oanh, Bích Thủy, Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Khánh Đang (Libero), cũng sẵn sàng chơi với sự quyết tâm và tự tin cao nhất, hướng tới trận thắng lịch sử ở giải thế giới.

Đội hình dự kiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Lâm Oanh, Bích Thủy, Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Khánh Đang (Libero)