Theo thống kê của BTC, Đặng Thị Hồng của U21 Việt Nam hiện đang dẫn đầu danh sách ghi điểm tại giải bóng chuyền U21 thế giới 2025. Chủ công U21 Việt Nam ghi tới 62 điểm sau 3 trận đấu tại vòng bảng, vượt qua rất nhiều VĐV nổi tiếng khác của châu lục và thế giới.

Trong 62 điểm ghi được, Đặng Hồng có 49 điểm từ tấn công, 8 điểm chắn bóng và 5 điểm phát bóng trực tiếp. Không chỉ dẫn dầu danh sách ghi điểm tại giải vô địch thế giới, Đặng Thị Hồng còn đang đứng đồng top 2 VĐV ghi điểm tấn công tốt nhất, hiệu suất 41,53%. Chưa kể, cô cũng đang ở top 7 chắn bóng tốt nhất và top 4 phát bóng tốt nhất. Những thống kê cho thấy sự toàn diện của VĐV 19 tuổi.

Đặng Thị Hồng rất xuất sắc. Ảnh: Volleyballworld

Ở trận đấu gần nhất với U21 Canada, cô ghi tới 26 điểm, góp công lớn giúp U21 Việt Nam thắng trận thứ 3 liên tiếp, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng 16 đội tại giải đấu danh giá.

Ngoài Đặng Thị Hồng, Ngô Thị Bích Huệ góp mặt trong top 10 VĐV ghi điểm tốt nhất giải với 40 điểm, đồng hạng 8. Chuyền 2 Lại Khánh Huyền lập kỷ lục với chuỗi phát bóng ghi 13 điểm liên tiếp ở trận thắng Canada. Cô đang đứng top 5 ở hạng mục "Chuyền hai xuất sắc nhất" với 86 đường chuyền thành công. Ở vị trí Libero, Hà Kiều Vy đứng top 7 phòng thủ tốt nhất và top 8 bước 1 tốt nhất giải.

U21 Việt Nam làm nên kỳ tích với tấm vé vào vòng 16 đội sớm trước 2 vòng đấu. Ảnh: Volleyballworld

Với thành tích toàn thắng 3 trận, giành trọn 9 điểm, U21 Việt Nam nằm trong nhóm 4 đội dẫn đầu bảng A, chính thức giành vé vào vòng 1/16 ở lần đầu tiên dự giải. Hai trận đấu còn lại của U21 Việt Nam gặp U21 Argentina ngày 11/8 và U21 Puerto Rico ngày 13/8 quyết định vị trí đầu bảng A.

Với những gì đã thể hiện, thầy trò HLV Đinh Trọng Linh được kỳ vọng sẽ còn tạo nên nhiều bất ngờ tại giải thế giới.