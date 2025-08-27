Thua 2 trận trước Ba Lan (1-3) và Đức (0-3), tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hết cơ hội đi tiếp tại giải vô địch thế giới 2025. Ở trận đấu cuối bảng G gặp Kenya, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt làm tất cả để giành chiến thắng, có kỷ niệm đẹp trong ngày chia tay giải.

Trước trận đấu này, dù tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua 2 trận nhưng lối chơi và tinh thần thi đấu của các VĐV rất đáng khen ngợi. Nếu như ở ngày ra quân các cô gái Việt Nam có set thắng lịch sử trước Ba Lan nhờ màn tỏa sáng của Vi Thị Như Quỳnh, thì trận gặp Đức là sự trở lại ngoạn mục của chủ công Trần Thị Thanh Thúy.

Trần Thị Thanh Thúy đang có phong độ rất cao.

Cả hai tay đập này tiếp tục nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ở trận gặp Kenya. Thậm chí Thanh Thúy và Như Quỳnh có thể cùng ra sân trong đội hình xuất phát.

"Mục tiêu của chúng tôi là có một chiến thắng tại giải thế giới", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tự tin khẳng định. Để hoàn thành nhiệm vụ này, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập trung nhiều hơn cho mặt trận tấn công, với những tay đập có khả năng ghi điểm tốt như Thanh Thúy, Như Quỳnh, Bích Thủy, Kiều Trinh...

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Kenya ngoài thể hình, thể lực tốt, cũng cho thấy sự tiến bộ. Ở trận giao hữu trước giải thế giới, Thanh Thúy và các đồng đội đánh bại đội bóng châu Phi 4-0. Tuy nhiên khi bước vào giải đấu chính thức, Kenya cũng có được một set thắng trước Ba Lan như Việt Nam, nên không nói trước được điều gì.

Các cô gái Việt Nam tự tin giành chiến thắng lịch sử.

Xác định trận tái đấu Kenya khó khăn hơn nhiều so với trận giao hữu trước giải, buộc đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải có sự chuẩn bị tốt nhất.

Nếu chơi đúng sức cùng tinh thần chiến đấu cao nhất, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn toàn có thể một lần nữa hạ Kenya, để có chiến thắng lịch sử trong lần đầu tham dự giải vô địch thế giới.

Trận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Kenya diễn ra lúc 17h ngày 27/8 tại Phuket, Thái Lan.