Tại giải vô địch thế giới 2025, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Ba Lan 1-3, thua Đức 0-3 và thua Kenya 0-3. Với kết quả này, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bị trừ nhiều điểm, tụt xuống hạng 28 thế giới (tụt 6 bậc).

Như vậy, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể duy trì thứ hạng 22 thế giới trong thời gian dài. Đây cũng là vị trí cao nhất của Thanh Thúy và các đồng đội trên BXH của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB).

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tụt 6 bậc trên BXH thế giới.

Sau giải vô địch thế giới 2025, các tuyển thủ trở về nước chuẩn bị cho vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG. Riêng Trần Thị Thanh Thúy đã có mặt tại Nhật Bản để tập luyện cùng Gunma Green Wings (giải VĐQG Nhật Bản).

Chủ công của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có hơn 1 tháng chuẩn bị cho giải VĐQG 2025/26. Theo lịch thi đấu, ngày 10/10, Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội ở Gunma Green Wings có trận đấu mở màn mùa giải mới.

Trần Thị Thanh Thúy đang tập luyện tại Nhật Bản.

Ngoài Thanh Thúy, có tin đồn một VĐV khác của Việt Nam là Trần Thị Bích Thủy cũng sẽ thi đấu tại Nhật Bản mùa giải tới. Tuy nhiên, hiện tại phía CLB Hóa chất Đức Giang chưa xác nhận thông tin này.

Mùa giải trước, Bích Thủy từng thi đấu rất thành công ở giải VĐQG Hàn Quốc. Cô là một trong những phụ công hàng đầu Việt Nam, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đội bóng nước ngoài.

Bích Thủy sẽ theo Thanh Thúy sang Nhật Bản thi đấu?

Trong năm 2025, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn một giải đấu quan trọng nhất là SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Lần đầu tiên Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam giao nhiệm vụ cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải giành HCV.

Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh Trần Thị Thanh Thúy có thể không được CLB chủ quản nhả về nước, trong khi khả năng tham dự của Bích Tuyền vẫn bỏ ngỏ.