Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) xác nhận Raphinha sẽ vắng mặt ít nhất ở trận cuối vòng bảng World Cup 2026 gặp Scotland (5h ngày 25/6).

Trước mắt, cầu thủ chạy cánh của Barcelona vẫn ở lại cùng đội tuyển và sẽ được áp dụng chương trình điều trị tích cực nhằm đẩy nhanh quá trình hồi phục chấn thương cơ.

Trước mắt, Raphinha không thể đá trận quan trọng gặp Scotland. Ảnh: BR

Thông báo của Brazil không nêu rõ thời gian nghỉ thi đấu, nhưng nhiều khả năng Raphinha sẽ không thể trở lại trước vòng 1/16. Đây được đánh giá là một chấn thương khá nghiêm trọng.

Ngôi sao 29 tuổi gặp vấn đề ở cơ đùi phải trong trận Brazil thắng Haiti 3-0 tại Philadelphia hôm thứ Sáu. Anh buộc phải rời sân khi trận đấu mới trôi qua hơn 40 phút.

Sự vắng mặt của Raphinha là tổn thất lớn đối với HLV Carlo Ancelotti.

Không chỉ là một trong những thủ lĩnh trong phòng thay đồ, cầu thủ của Barca còn đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch xây dựng một tập thể phòng ngự chắc chắn và phản công sắc bén mà nhà cầm quân người Italia đang theo đuổi.

Raphinha cũng là cái tên mới nhất gia nhập danh sách dài các cầu thủ chấn thương của Brazil trước và trong World Cup 2026.

Trước đó, Selecao đã lần lượt mất các trụ cột như Eder Militao, Estevao, Rodrygo và Wesley vì những vấn đề thể lực khác nhau.

Riêng Neymar cũng chưa thi đấu dù có tên trong danh sách dự World Cup 2026. Anh được kỳ vọng xuất hiện ít phút ở trận cuối vòng bảng.