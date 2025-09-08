|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|
09/09
|
Hy Lạp 0-3 Đan Mạch
|
Israel 4-5 Italia
|
Kosovo 2-0 Thụy Điển
|
Belarus 0-2 Scotland
|
Croatia 3-0 Montenegro
|
Gibraltar 0-1 Quần đảo Faroe
|
Thụy Sỹ 3-0 Slovenia
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 - KHU VỰC CHÂU PHI
|
08/09
|
Guinea Xích Đạo 0-1 Tunisia
|
Zambia 0-2 Morocco
|
08/09
|
Guinea 0-0 Algeria
|
09/09
|
Ghana 1-0 Mali
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
|
09/09
|
CH Czech 1-1 Saudi Arabia
|
KING'S CUP 2025 THÁI LAN
|
07/09
|
Hong Kong (TQ) 1-1 Fiji
|
|
07/09
|
Thái Lan 0-1 Iraq
|
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|
07/09
|
Georgia 3-0 Bulgaria
|
07/09
|
Lithuania 2-3 Hà Lan
|
Bắc Macedonia 5-0 Liechtenstein
|
Bỉ 6-0 Kazakhstan
|
08/09
|
Đức 3-1 Bắc Ireland
|
Thổ Nhĩ Kỳ 0-6 Tây Ban Nha
|
Luxembourg 0-1 Slovakia
|
Ba Lan 3-1 Phần Lan
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
|
07/09
|
Qatar 1-4 Nga
|
HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 4
|
07/09
|
AD Ceuta 2-1 Huesca
|
07/09
|
Burgos 0-0 Las Palmas
|
Real Sociedad B 3-3 Cadiz
|
07/09
|
Almeria 2-3 Santander
|
Cultural Leonesa 0-0 Leganes
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025
|
08/09
|
Sporting Kansas City 1-2 Austin