1h45 ngày 6/9, sân Wrociaw:

Đội tuyển Ukraine bước vào trận mở màn vòng loại World Cup 2026 đầy căng thẳng, gặp Pháp tại Wroclaw, Ba Lan.

Một khởi đầu không thể khó khăn hơn cho Ukraine, trong bối cảnh đội hình có nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự.

Deschamps thực hiện một số thay đổi khi Pháp đấu Ukraine. Ảnh: FFF

Thủ môn Andriy Lunin, người đang thuộc biên chế Real Madrid, buộc phải rút lui vì chấn thương lưng.

Bên cạnh đó, hai trụ cột hàng thủ Vitaliy Mykolenko và Oleksandr Tymchyk cũng vắng mặt.

Trong danh sách lần này, HLV trưởng Serhiy Rebrov phải triệu tập rất nhiều gương mặt mới còn ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Trước một đối thủ đang trong giai đoạn quá độ, Pháp và Kylian Mbappe có cơ hội để giành 3 điểm trong trận mở màn vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Pháp thực tế cũng thiếu ổn định, khi Didier Deschamps tại vị quá lâu và gặp khó khăn trong việc làm mới chính mình.

Mặc dù vậy, “Les Bleus” vẫn có những cá nhân nổi bật. Deschamps xem Nations League hồi tháng Sáu là các trận thử nghiệm, và giờ ông sẵn sàng đưa ra bộ khung mới.

Trong bộ khung đó, Mbappe tiếp tục là thủ lĩnh. Giống như ở Real Madrid, nơi anh vừa nhận áo số 10 và thi đấu nổi bật, tiền đạo người Paris sẽ thay đổi vai trò so với trước đây.

Mbappe di chuyển rộng và lùi thấp hơn để tham gia làm bóng. Điều đó không có nghĩa là anh mất đi các cơ hội bứt tốc để ghi bàn.

Hỗ trợ cho Mbappe là Michael Olise, Ousmane Dembele và Marcus Thuram. Đây là những cầu thủ mà Deschamps yêu thích trong giai đoạn hậu EURO 2024.

Mbappe đang tự tin hướng đến thành tích của Henry. Ảnh: FFF

Nếu mạnh dạn thay đổi, Deschamps có thể cho Hugo Ekitike ra mắt, bằng cách thay Thuram đá tiền đạo trái.

Ekitike, tân binh của Liverpool, đang có phong độ tốt, có thể tạo khoảng trống cho Mbappe hoặc ngược lại – tận dụng khoảng trống từ người đội trưởng.

Mbappe từng trải qua chuỗi 7 trận “tịt ngòi” từ giai đoạn knock-out EURO 2024. Anh đã vượt khó khi ghi bàn trong 2 trận gần nhất.

Ở Ba Lan, Mbappe tự tin chinh phục mành lưới Ukraine. Nếu thế, anh sẽ cân bằng hoặc cân bằng thành tích 51 bàn mà Thierry Henry ghi cho Pháp. Kỷ lục 57 bàn hiện do Olivier Giroud nắm giữ.

Theo giới chuyên môn, Pháp vào trận với lực lượng mạnh và kinh nghiệm vượt trội, song Ukraine có lợi thế tinh thần và quen thuộc ở Wroclaw. Một trận đấu không dễ dàng, nhưng “Les Bleus” vẫn có khả năng lấy 3 điểm.

Lực lượng:

Ukraine: Lunin, Mykolenko và Oleksandr Tymchyk chấn thương.

Pháp: William Saliba, Camavinga, Cherki chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Ukraine (4-2-3-1): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Kaliuzhny, Yarmolyuk; Tsygankov, Yarmolyuk Shaparenko, Sudakov; Dovbyk.

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Konate, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Ousmane Dembele, Ekitike; Mbappe.

Tỷ lệ trận đấu: Pháp chấp 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 2 1/2

Dự đoán: Pháp thắng 2-1.