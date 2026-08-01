Video bàn thắng Lào 1-4 Philippines (nguồn: FPT Play)
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Ghi bàn:
Lào: Damoth Thongkhamsavath (7')
Philippines: Lucero (47'), Sidavong (52', phản lưới), Gayoso (60', pen), Sato (89')
Thẻ đỏ: Somsanith (Lào, 14')
Đội hình xuất phát Lào vs Philippines
Lào: Lokphathip, Thongkhamsavath, Chanthaleuxay, Somsanith, Xaysombath, Leuanthala, Noophakde, Phetsivailay, Khounthoumphone, Wepaserth, Sengvanny
Philippines: Kammeraad, Bugas, Gayoso, Kellonen, Mrowka, Reyes, Rosquillo, Roblico, Sato, Tabinas, Woods
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