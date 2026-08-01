Link xem trực tiếp Thái Lan vs Malaysia:

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Thái Lan và Malaysia đều hiểu rằng bảng B ASEAN Cup 2026 có thể được định đoạt ngay tại Rajamangala.

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang sở hữu thành tích tốt nhất bảng B, đồng thời cũng là màn thử lửa đầu tiên giữa những ứng viên thực sự cho ngôi vô địch.

Không chỉ là 3 điểm, chiến thắng còn đồng nghĩa với quyền kiểm soát cuộc đua giành ngôi đầu và lợi thế lớn trước chặng nước rút.

Malaysia bước vào trận đấu với sự tự tin nhờ 2 chiến thắng liên tiếp trước Myanmar và Lào để dẫn đầu bảng với 6 điểm.

Trong khi đó, Thái Lan mới thi đấu 1 trận nhưng đã phô diễn sức mạnh bằng màn đè bẹp Lào 5-0. Với việc còn một trận chưa đấu, “Voi chiến” sẽ chiếm ưu thế đáng kể nếu đánh bại đối thủ ngay trên sân nhà.

Chính tầm quan trọng của trận đấu khiến giới chuyên môn chờ đợi một màn đấu trí căng thẳng hơn là màn đôi công cởi mở.

Cả hai đều sở hữu hàng công chất lượng, nhưng sự tập trung của hàng phòng ngự và khả năng tận dụng từng khoảnh khắc sẽ quyết định kết quả.

Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến đội bóng đánh mất ngôi đầu bảng và rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Đây hứa hẹn sẽ là một trong những trận đấu giàu tính chiến thuật, quyết liệt và “rắn” nhất ASEAN Cup 2026.

Đội hình dự kiến:

Thái Lan: Kampol Pathomakkakul; Weerawatnodom, Bihr Manuel, Ratree Seksan, Burapha, Sayriya, Otton, Sarach Yooyen, Poeiphimai, Jarunongkran, Khamyok Kakana.

Malaysia: Azri Ghani; Raymond, Celvin, Shamsul, Ruventhiran, Wan Kuzain, Aguero, Gunalan, Sumareh, Ahmad, Paulo Josue.

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