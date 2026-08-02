HLV Kim Sang Sik không sai

Phút 41, khi tuyển Việt Nam vẫn đang tạo ra được thế trận tấn công rất mạnh về phía khung thành Singapore, bất ngờ HLV Kim Sang Sik rút Đình Bắc ra và thay bằng Tài Lộc.

Quyết định của HLV Kim Sang Sik khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi trước đó Đình Bắc chơi tương đối năng nổ và là mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất bên phía tuyển Việt Nam.

Quyết định thay Đình Bắc của HLV Kim Sang Sik nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: Anh Lương

Quyết định rút Đình Bắc rời sân quá sớm của chiến lược gia người Hàn Quốc vấp phải nhiều chỉ trích sau khi trận đấu kết thúc với kết quả bị Singapore cầm hoà không bàn thắng.

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ những gì diễn ra trên sân, rất khó để kết luận HLV Kim Sang Sik đã xử lý sai. Đình Bắc tạo ra nhiều đột biến nhờ tốc độ và sự tự tin, nhưng cũng vì điều này khiến chân sút sinh năm 2004 tỏ ra quá cẩu thả ở những pha dứt điểm của mình hay chơi cá nhân trong vài thời điểm.

Với một HLV luôn đề cao tính tổ chức, không chấp nhận bất cứ cá nhân nào đứng trên lối chơi tập thể như ông Kim Sang Sik, đó là điều khó chấp nhận nên quyết định thay người cũng được coi hợp lý.

Nhưng lại... hơi vội

Điều đáng bàn không nằm ở quyết định thay người, mà là thời điểm thuyền trưởng người Hàn Quốc chọn lựa. Phút 41 là thời điểm khá nhạy cảm, bởi không lâu sau hiệp một sẽ khép lại, HLV Kim Sang Sik vẫn còn 15 phút trong phòng thay đồ để trao đổi, sửa sai cũng như yêu cầu Đình Bắc thay đổi.

Khi ấy, Đình Bắc còn có cơ hội sửa sai, và ông Kim Sang Sik vẫn giữ được sự cứng rắn cần thiết. Chỉ khi cầu thủ không thay đổi sau lời nhắc nhở, việc rút khỏi sân mới thực sự mang ý nghĩa của một quyết định có tính chuyên môn lẫn kỷ luật.

Quyết định thay Đình Bắc từ sớm của ông Kim Sang Sik có phần vội vã. Ảnh: Anh Lương

Đáng tiếc, điều đó đã không diễn ra. Và tệ hơn nữa, khi Đình Bắc rời sân thế trận tấn công, số cơ hội được tuyển Việt Nam tạo ra cũng vì thế mà ít hơn, sự điều chỉnh của ông Kim Sang Sik cũng không mang lại hiệu quả như mong muốn.

Tài Lộc vào sân nhưng hàng công tuyển Việt Nam vẫn bế tắc. Xuân Son, Hoàng Hên hay những cầu thủ khác đều không thể tạo ra khác biệt, trong khi hai lần bóng tìm đến xà ngang càng cho thấy vấn đề của đội tuyển không chỉ nằm ở Đình Bắc. Đó là câu chuyện chung của cả hệ thống tấn công, nơi các chân sút đều thiếu sự bình tĩnh ở những pha xử lý cuối cùng.

Có thể thấy, quyết định thay Đình Bắc của HLV Kim Sang Sik chắc chắn không sai. Chỉ có điều, lựa chọn nàyđưa ra hơi sớm và có phần vội vã, khiến đội nhà thiếu đi một phương án đột biến trên hàng công, cùng lúc nhận về quá nhiều chỉ trích từ phía người hâm mộ trong thời điểm mà sự đoàn kết, đồng lòng thậm chí hy sinh ở tuyển Việt Nam cần, quan trọng hơn lúc nào hết.

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