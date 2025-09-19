BLV Tạ Biên Cương xác nhận đã xin nghỉ việc tại Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sau gần 20 năm công tác. Trước khi xin rời VTV, Tạ Biên Cương là Phó Trưởng ban Thể thao- VTV.

Tạ Biên Cương sinh năm 1982, quê Hà Nam (nay là Ninh Bình) là gương mặt quen thuộc trên các chương trình thể thao của VTV. Anh gắn bó với nhà đài từ những năm 2006, bắt đầu được chú ý ở kỳ World Cup năm đó.

BTV Tạ Biên Cương rời VTV.

Là một một trong những BTV gây nhiều tranh cãi về phong cách bình luận, Tạ Biên Cương cũng được khán giả yêu quý khi thể hiện cảm xúc "có chất riêng" trên sóng truyền hình.

Trong sự nghiệp, Tạ Biên Cương được bình luận, tác nghiệp ở nhiều giải đấu lớn như World Cup, Euro, các kỳ Olympic, Asiad, SEA Games, AFF Cup, các giải bóng đá trẻ...