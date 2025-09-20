Hà Nội FC đang trải qua giai đoạn rất khó khăn. Đội bóng Thủ đô chưa biết thắng sau 3 vòng đầu tại LPBank V-League, xếp áp chót BXH. Trận thua trước Thể Công Viettel ở vòng loại Cúp Quốc gia chính là giọt nước làm tràn ly khiến HLV Makoto Teguramori phải rời ghế nóng.

Sau khi chia tay HLV Makoto Teguramori, lãnh đạo Hà Nội FC bổ nhiệm ông Yusuke Adachi - Giám đốc kỹ thuật, làm quyền HLV trưởng.

Ngay trận ra mắt, chiến lược gia người Nhật Bản gặp thử thách lớn khi tiếp đón Thể Công Viettel. Để có thể giúp Hà Nội FC chơi lột xác là rất khó, và có lẽ nhiệm vụ với HLV Yusuke Adachi lúc này vực lại tinh thần đội bóng, thi đấu hết khả năng để hướng tới trận thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Thể Công Viettel là thử thách lớn với Hà Nội FC.

Dẫu vậy, những người lạc quan nhất cũng không nghĩ Hà Nội FC có thể đánh bại Thể Công Viettel trong hoàn cảnh này. Vấn đề với đội bóng Thủ đô không chỉ là chiếc ghế thuyền trưởng, mà còn là lực lượng, lối chơi và sự khát khát khao chiến thắng.

Hơn nữa, gặp Thể Công Viettel là một bất lợi với Hà Nội FC, bởi đội bóng cùng thành phố đang có phong độ rất ấn tượng. Trái ngược với Hà Nội FC, đoàn quân của HLV Popov đang có 4 trận bất bại, xếp thứ 3 V-League và đi tiếp ở Cúp Quốc gia.

Ở Thể Công Viettel mùa này, trong khi các cựu binh thể hiện phong độ tốt, các tân binh đều cho thấy sự thích nghi nhanh và tỏa sáng ở 4 trận đấu vừa qua. Dưới bàn tay của HLV Popov, Thể Công Viettel đang chơi thứ bóng đá kỷ luật, hiệu quả, luôn có được tinh thần cao nhất.

Với những gì đã thể hiện, việc đội bóng áo lính giành chiến thắng trước Hà Nội FC không phải là bất ngờ. Dĩ nhiên Bùi Tiến Dũng và các đồng đội cũng phải làm hết sức bởi đối thủ của họ đang khát chiến thắng hơn bao giờ hết.

Ở hai trận còn lại trong ngày 20/9, PVF-CAND có cơ hội giành 3 điểm khi tiếp SHB Đà Nẵng trên sân nhà, trong khi Thanh Hóa có điểm trước Hải Phòng cũng là thành công khi đội bóng xứ Thanh đang trải qua giai đoạn rất khó khăn.