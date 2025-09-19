CAHN khởi đầu AFC Champions League Two 2025/26 với trận hòa 2-2 trước Bắc Kinh Quốc An trên sân khách. Đánh giá về trận đấu, HLV Polking nói: "Tôi hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. CAHN chơi một trận đấu tuyệt vời, kiểm soát thế trận và pressing rất tốt trước đối thủ mạnh.

Đáng ra chúng tôi phải có 3 điểm, nhưng vài khoảnh khắc mất tập trung đã khiến đội chỉ giành được 1 điểm. Nhìn chung đây là một trận đấu tích cực với CAHN".

HLV Polking hài lòng với 1 điểm. Ảnh: CAHN

Lý giải về việc không đăng ký Quang Hải trong danh sách thi đấu, HLV Polking cho biết: "Hải bị chấn thương từ trận trước và cần vài tuần để hồi phục. Ban đầu, tôi định đưa Quang Hải sang Trung Quốc nhưng cuối cùng quyết định để cậu ấy ở lại Việt Nam".

Bên kia chiến tuyến, HLV Quique Setien của CLB Bắc Kinh Quốc An dành những lời khen ngợi với CAHN: "Đây là một trận đấu rất khó khăn, có rất nhiều pha va chạm quyết liệt. CAHN sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc, HLV của họ cũng xây dựng hệ thống chiến thuật rất tốt.

Trận đấu diễn ra rất quyết liệt

Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi dự đoán lối chơi tổng thể của họ, đặc biệt triển khai phương án đối phó với pressing. Nhưng đối thủ di chuyển phạm vi rộng rất hay, tạo nhiều áp lực cho chúng tôi. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng gây áp lực ngược lại".

Sau lượt trận đầu tiên, CAHN và Bắc Kinh Quốc An cùng chia sẻ vị trí thứ 2 tại bảng E. Trong khi đó Tai Po (Hong Kong - Trung Quốc) bất ngờ đánh bại MacArthur để tạm dẫn đầu bảng.