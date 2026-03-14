Ngày thi đấu quyết định của VGA Union Cup 2026 mang đến bầu không khí kịch tính và giàu cảm xúc cho người hâm mộ. Tuyển golf miền Bắc khởi đầu đầy thuận lợi với chiến thắng cách biệt 6&5 của Nguyễn Văn Long trước Nông Trung Hiếu, nâng tỷ số lên 10.5 - 6.5. Nhưng ngay sau đó, tuyển miền Nam lập tức đáp trả bằng 3 chiến thắng liên tiếp để rút ngắn cách biệt xuống còn 10.5 - 9.5.

Tuyển golf miền Bắc đăng quan đầy cảm xúc. Ảnh: VGA

Thế trận giằng co tiếp tục được duy trì khi tuyển miền Bắc kịp thời lấy lại lợi thế nhờ các chiến thắng của Nguyễn Xuân Hồng và Đỗ Anh Đức. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai cặp đấu cuối cùng giữa giữa Đỗ Quang Khánh (miền Bắc) và Nguyễn Văn Thuật (miền Nam). Chung cuộc, tuyển miền Bắc giành chức vô địch với tỷ số sát nút 14.5 - 13.5. Đây là danh hiệu đầu tiên của họ kể từ năm 2017, một chiến thắng đến từ sự đoàn kết, bản lĩnh và niềm tin vào tập thể, đúng với khẩu hiệu mà đội mang đến giải đấu năm nay: “Đoàn kết là sức mạnh".

Sau 6 lần tổ chức, VGA Union Cup chứng kiến sự cân bằng khi hai tuyển Nam - Bắc mỗi bên đều có 3 lần đăng quang. Sự trở lại của giải đấu sau 5 năm chờ đợi thu hút đông đảo người hâm mộ theo dõi và cổ vũ, góp phần tạo nên một mùa giải giàu cảm xúc và thành công.