Ở trận đấu này, HLV Mai Đức Chung sử dụng đội hình xuất phát gồm thủ môn Trần Thị Kim Thanh cùng các cầu thủ Hoàng Thị Loan, Lê Thị Diễm My, Trần Thị Thu, Trần Thị Duyên, Thái Thị Thảo, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngân Thị Vạn Sự và Phạm Hải Yến.

Tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc chủ động, nỗ lực triển khai lối chơi và tổ chức phòng ngự chặt chẽ trước sức ép của đội chủ nhà. Phút 30, tuyển nữ Trung Quốc mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 46.

Tuyển nữ Việt Nam có trận đấu bổ ích. Ảnh: VFF

Nhằm tăng cường nhân sự và thử nghiệm đội hình, HLV Mai Đức Chung thực hiện nhiều sự điều chỉnh trong hiệp hai. Huỳnh Như, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Thu Thảo, Dương Thị Vân, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Trúc Hương và Trần Nhật Lan là những cái tên được tung vào sân. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về phía đội tuyển nữ Trung Quốc.

“Chúng tôi thua 0-2 nhưng tinh thần các cầu thủ rất tốt. Qua trận đấu này, ban huấn luyện rút kinh nghiệm để bổ sung và hoàn thiện đội hình. Hiệp một chúng ta chơi chưa thật sự tốt, có thể do trước đó đội chỉ có hai trận đấu tập với Uzbekistan, nên mức độ hoàn thiện chưa cao. Khi gặp đối thủ mạnh như Trung Quốc, chúng tôi nhận ra nhiều vấn đề phải điều chỉnh", HLV Mai Đức Chung đánh giá.

HLV Mai Đức Chung khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò. Ảnh: VFF

Hai đội tái đấu vào ngày 13/2. Đây là cơ hội để HLV Mai Đức Chung tiếp tục rà soát lực lượng, hoàn thiện đội hình trước khi trở về nước, hướng tới VCK Asian Cup nữ 2026 diễn ra tại Australia vào tháng 3 tới.