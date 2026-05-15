Những chú gà trống Gaulois hy vọng sẽ đạt được thành tích tốt hơn 4 năm trước, khi họ để thua Argentina trên chấm phạt đền trong trận chung kết tại Qatar.

HLV Deschamps vừa công bố đội hình cực mạnh, với dàn cầu thủ tấn công đáng gờm, gồm Mbappe, Dembele, Doue, Michael Olise, Cherki...

Mbappe và Olise sẽ dẫn đầu hàng công tuyển Pháp - Ảnh: PA

Đặc biệt là sự góp mặt của bộ đôi đang khoác áo Crystal Palace là trung vệ Maxence Lacroix và tiền đạo Jean-Philippe Mateta.

Sau khi thương vụ sang AC Milan hồi mùa đông đổ bể, Mateta dần lấy lại thể lực và phong độ những tuần gần đây. Thế nên, anh được Deschamps ưu tiên lựa chọn hơn Kolo Muani.

Tiền đạo đang chơi cho Tottenham từng ghi bàn vào lưới Maroc ở bán kết World Cup 4 năm trước. Tuy nhiên, sự nghiệp Kolo Muani xuống dốc kể từ ngày chuyển sang khoác áo PSG.

Trong số những cái tên không được triệu tập, trường hợp Eduardo Camavinga (Real Madrid) và thủ thành Lucas Chevalier (PSG) là đáng tiếc nhất.

Camavinga và Kolo Muani bị loại khỏi danh sách

"Tiêu chí chính là thành tích thi đấu. Tôi hiểu Lucas Chevalier có thể thất vọng, nhưng cậu ấy không ra sân vài tháng nay rồi" - Deschamps nói.

Về Camavinga, nhà cầm quân người Pháp chia sẻ thêm: "Cậu ta vừa trải qua một mùa giải khó khăn, không được ra sân nhiều và liên tục chấn thương.

Camavinga còn trẻ. Tôi còn nhiều quyết định cần đưa ra và danh sách phải hoàn thiện. Tuy nhiên, tôi có thể hình dung được sự thất vọng của cậu ấy hôm nay".