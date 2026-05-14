Chiến thắng 3-2 trước U17 UAE ở lượt trận cuối bảng C thuộc VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam cùng lúc hoàn thành nhiều mục tiêu. Theo đó, thầy trò HLV Cristiano Roland vào tứ kết với ngôi nhất bảng, giành vé dự U17 World Cup 2026. Ngoài ra, U17 Việt Nam vào thẳng VCK U17 châu Á 2027 mà không cần thi đấu vòng loại.

Theo quy định của AFC, 8 đội tuyển góp mặt ở tứ kết U17 châu Á 2026, đồng thời giành vé tham dự U17 World Cup 2026, được đặc cách dự thẳng VCK U17 châu Á 2027.

U17 Việt Nam đạt được nhiều mục tiêu sau trận thắng U17 UAE. Ảnh: VFF

Việc không phải thi đấu vòng loại giúp U17 Việt Nam giảm bớt sức lực, tránh được chấn thương cũng như kinh phí. Điều quan trọng, giờ đây U17 Việt Nam có vị thế nhất định trong làng bóng châu lục, thuộc nhóm các đội ở "mâm trên".

Tại VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đang rất quyết tâm vào sâu trong giải. Sau khi giành vé dự World Cup, các cầu thủ trẻ có được sự tự tin rất cao. Ngoài ra, việc gặp U17 Australia, cũng được xem là một thuận lợi với đoàn quân của HLV Cristiano Roland.

Ở lần gặp nhau gần nhất, U17 Việt Nam từng đánh bại chính đối thủ này 2-1 tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026. Trong khi đó ở cấp độ cao hơn như U18 hay U23, bóng đá Việt Nam cũng từng có những chiến thắng ấn tượng trước đối thủ đến từ xứ chuột túi.

U17 Việt Nam không ngại U17 Australia. Ảnh: VFF

Trước trận tứ kết (0h ngày 17/5), HLV Cristiano Roland nhấn mạnh chìa khóa dẫn tới thành công là sức mạnh của sự đoàn kết, ông nói: "U17 Việt Nam có nhiều cá nhân kỹ thuật, nhưng tôi luôn nhấn mạnh rằng: cá nhân chỉ tỏa sáng khi nằm trong một tập thể gắn kết. Chúng tôi xây dựng đội bóng thành một khối thống nhất, nơi mọi cầu thủ đều sẵn sàng hỗ trợ và chạy thay phần cho đồng đội.

Sự gắn bó như những người anh em trong gia đình giúp các em vượt qua rào cản về thể lực, duy trì cường độ cao cho đến phút cuối cùng. Hành trình của U17 Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục, và chúng tôi sẽ chiến đấu với tất cả những gì mình có".

Xem độc quyền Giải vô địch U17 Châu Á, từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn