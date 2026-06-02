Sau cuộc họp đánh giá, xem xét lại toàn bộ mùa giải, Liverpool đã đưa ra quyết định sa thải HLV Arne Slot vào cuối tuần qua.

Trước đó, Xabi Alonso được xem là ứng viên số 1 lên tiếp quản ‘ghế nóng’ ở Anfield, nếu Slot phải ra đi. Thế nhưng, hiện cựu tiền vệ một thời của Liverpool, đã trở thành HLV trưởng Chelsea.

Andoni Iraola được chọn vì có phong cách bóng đá giống với Klopp hơn. Ảnh: Football365

Bên ngoài nhìn vào tưởng Liverpool đã “chậm một bước”, để Chelsea giành mất Xabi, khi sa thải Slot quá muộn.

Tuy nhiên, theo tờ Athletic, thực tế hoàn toàn không phải vậy, bởi Liverpool chưa bao giờ cố gắng chiêu mộ Xabi Alonso về nắm đội. Thay vào đó, Andoni Iraola, người tạo những dấu ấn mạnh mẽ cho Bournemouth, mới thực sự là người được Liverpool chọn mặt gửi vàng, chuẩn bị bổ nhiệm.

Lý do đằng sau lựa chọn này được hé lộ: triết lý bóng đá của Xabi Alonso không hợp tại Liverpool. Mặc dù phong cách chơi bóng của ông mang lại kết quả tốt, từng giúp Leverkusen vô địch Bundesliga lần đầu tiên trong lịch sử, nhưng nó không thực sự hấp dẫn.

Trong khi đó, Iraola được đánh giá là kiểu HLV có phong cách gần giống với Jurgen Klopp hơn. Đây là thứ bóng đá mà lãnh đạo Liverpool muốn duy trì ở Anfield, như Klopp từng mang lại: lối chơi pressing tầm cao và tấn công mạnh mẽ, quyết liệt. Họ không muốn lối chơi chậm rãi, thiên về kiểm soát bóng mà Xabi Alonso định áp dụng.

Teamtalk cho hay, các cuộc đàm phán giữa Liverpool và Iraola đang diễn ra thuận lợi. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã đồng ý tiếp quản ‘ghế nóng’ ở Anfield. Đội bóng vùng Merseyside dự kiến công bố bổ nhiệm Iraola trước khi World Cup 2026 khởi tranh, sớm nhất thì vào cuối tuần này.