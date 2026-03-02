Trong lưu ý công tác năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết việc các trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu được giao của năm học trước và bị xử lý vi phạm hành chính sẽ là căn cứ để Sở xem xét điều chỉnh, giảm hoặc không giao chỉ tiêu tuyển sinh cho năm học tiếp theo.

Bên cạnh đó, các trường tuyển sinh nếu chưa được giao chỉ tiêu hoặc tuyển sinh vượt chỉ tiêu được phê duyệt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuyển sinh sai quy định.

Thí sinh dự thi lớp 10 Hà Nội các năm trước. Ảnh: Phạm Hải

Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ căn cứ hồ sơ, minh chứng và tình hình thực tế để xem xét việc không giao chỉ tiêu tuyển sinh đối với các trường chưa bảo đảm điều kiện pháp lý về địa điểm hoạt động, an toàn phòng cháy, chữa cháy; có tranh chấp, khiếu kiện kéo dài; không bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu; không thực hiện công khai thông tin, không chấp hành đúng quy định của ngành.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho biết, đối với các trường THPT dân lập, tư thục, việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh phải căn cứ vào các yếu tố gồm: Điều kiện cơ sở vật chất, số lượng phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học tối thiểu theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng, bảo đảm tỷ lệ, trình độ theo quy định; quy mô số lớp, số học sinh phải căn cứ vào diện tích khuôn viên trường; số phòng học, phòng học bộ môn, phòng chức năng theo tiêu chuẩn quy định; điều kiện bảo đảm an toàn trường học, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật; tình trạng pháp lý của địa điểm hoạt động, việc chấp hành các quy định về công khai, tài chính học phí.