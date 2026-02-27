Bùi Nhật Minh là nam sinh truyền cảm hứng trong năm 2025 khi giành vị trí thủ khoa đầu vào khối chuyên Toán của 2 trường chuyên có tiếng (Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội). Minh cũng vượt cấp giành giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 dù mới học lớp 10 khi đạt 34/40 điểm, nằm trong 3 thí sinh có điểm cao nhất. Đặc biệt, em là học sinh lớp 10 duy nhất của cả nước giành giải Nhất môn Toán ở kỳ thi năm nay.

Mới đây, nam sinh lớp 10 Toán 1 của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội tiếp tục gây ấn tượng khi liên tiếp đón nhận 2 tin vui.

Cụ thể, Hội Toán học Việt Nam vừa quyết định trao tặng Giải thưởng Lê Văn Thiêm năm 2025 cho Bùi Nhật Minh cùng 3 học sinh khác và 2 giáo viên. Minh là học sinh lớp 10 duy nhất trong 4 học sinh được nhận giải thưởng này năm 2025 (3 học sinh còn lại đều lớp 12). Đây là giải thưởng uy tín của Hội Toán học Việt Nam dành cho các giáo viên dạy Toán và học sinh xuất sắc trên toàn quốc.

Trước đó ít ngày, Nhật Minh đã được Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (Bộ GD-ĐT) tuyển chọn và triệu tập vào danh sách tham dự kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) năm 2026. Cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 10/3. Đội tuyển Việt Nam có 22 thí sinh dự thi, trong đó Bùi Nhật Minh tiếp tục là học sinh lớp 10 duy nhất được góp mặt.

Bùi Nhật Minh, học sinh lớp 10 Toán 1 Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NVCC

Thực tế, Bùi Nhật Minh không phải là cái tên xa lạ với cộng đồng Toán học ở Hà Nội.

Trước đó, ở kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2025, Nhật Minh đạt tổng 29 điểm (gồm 9 điểm Toán vòng thi điều kiện, 10 điểm Toán chuyên) và trở thành thủ khoa đầu vào của trường. Ngoài ra, ở kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm, Nhật Minh tiếp tục trở thành thủ khoa của khối chuyên Toán khi đạt 10 điểm bài thi Toán chung; 9,75 điểm Toán chuyên. Kết quả ấn tượng này khiến Nhật Minh được nhiều người nhận xét là “siêu cao thủ”.

Nam sinh cũng từng giành giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi Toán lớp 9 cấp thành phố Hà Nội và sở hữu khoảng 50 huy chương, giải thưởng ở các cuộc thi Toán học trong nước và quốc tế.

Nhật Minh chia sẻ, với môn Toán, em không học theo kiểu phải cố hơn thua người khác, mà bằng niềm đam mê của bản thân. Mỗi ngày em dành khoảng vài giờ để ôn lại những kiến thức được học trên lớp và tìm thêm những bài toán mới trên các diễn đàn, hội nhóm về Toán.

Trước mỗi kỳ thi, Minh thường dành thời gian để tổng hợp kiến thức đã học và kinh nghiệm làm bài để đạt được kết quả tốt nhất khi thi. Trong quá trình thi, Minh luôn cố gắng làm thật chắc và nhanh nhất có thể những câu cơ bản, để dành nhiều thời gian cho các câu khó.

Minh khá kỷ luật và thường tự đặt ra nguyên tắc cho bản thân. Em luôn tự giác và tự học nhưng không thức quá khuya để chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho buổi sáng hôm sau.

Những ngày này, Nhật Minh đang tiếp tục lịch trình ôn luyện cho kỳ thi khu vực châu Á và hướng tới dự thi vòng chọn đội tuyển dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2026. Vòng thi chọn quan trọng này sẽ diễn ra vào cuối tháng 3/2026, sau đó chọn 6 gương mặt trong tổng số 48 học sinh trên cả nước để dự thi Olympic Toán quốc tế 2026. Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội có 4 học sinh vào vòng này, bao gồm Minh, 2 học sinh lớp 12 và 1 học sinh lớp 11.

Minh chia sẻ rằng em không đặt kỳ vọng quá cao bởi đây là vòng thi khó, với các anh chị xuất sắc nhất của khối 11, 12 cả nước, nhưng bản thân sẽ nỗ lực hết mình.

“Trong đợt ôn luyện và thi học sinh giỏi quốc gia vừa qua, em nhận thấy còn một số phần kiến thức về tổ hợp và hình học mà bản thân còn thiếu sót. Em sẽ tập trung để cải thiện những phần đó trước khi tiến tới giai đoạn ôn tập tổng hợp và tìm kiếm đề thi các năm trước để thử sức”, Nhật Minh nói.

Nếu thành công ở những kỳ thi quan trọng tới đây, nam sinh lớp 10 sẽ tiếp tục viết nên chuỗi thành tích ấn tượng trong năm 2026.