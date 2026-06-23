Nâng cao nhận thức toàn dân về phòng ngừa, ứng phó đe dọa ANPTT

Trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo thông tin và giảm nghèo bền vững, các thông tin về phòng ngừa và ứng phó với những đe dọa an ninh phi truyền thống (ANPTT) được nhận định giúp người dân, nhất là các nhóm dân cư yếu thế có thể giảm thiểu rủi ro mất sinh kế, thiệt hại về tài sản, sức khỏe và cơ hội phát triển.

“Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa ANPTT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã nêu rõ: Những năm gần đây, các đe dọa ANPTT đang có xu hướng ngày càng gia tăng, tác động trên quy mô lớn, uy hiếp sự ổn định, phát triển mọi mặt đời sống của cộng đồng dân cư, quốc gia, khu vực và toàn cầu. Tại Việt Nam, các mối đe dọa này diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng bất lợi tới mọi mặt đời sống xã hội.

Những đe dọa ANPTT có thể xuất hiện từ tự nhiên, với các biểu hiện của biến đổi khí hậu như nhiệt độ trái đất tăng nhanh khiến băng tan, nước biển dâng, xâm nhập mặn và các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ lụt, sóng thần, động đất, hạn hán, giá rét kéo dài... làm mất đa dạng sinh học, phá hủy hệ sinh thái, ảnh hưởng đến các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; dịch bệnh truyền nhiễm xuất hiện thường xuyên hơn, tốc độ lan truyền nhanh, tính chất phức tạp, hậu quả ngày càng nghiêm trọng.

Với các đe dọa ANPTT do hoạt động tiêu cực của con người, nổi lên là khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, như tội phạm về ma túy, mua bán người; đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, không gian mạng, lợi dụng quá trình toàn cầu hóa để gia tăng hành vi phạm tội với phương thức, thủ đoạn mới ngày càng tinh vi, phức tạp.

Việc chiến lược tổng thể quốc gia được xây dựng và ban hành là nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa ANPTT.

Đề án “Tuyên truyền phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa ANPTT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” hướng tới tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức, trách nhiệm và hành động của toàn dân.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của của công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, ngày 23/6, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án “Tuyên truyền phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa ANPTT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đề án xác định tầm nhìn đến năm 2045 hình thành xã hội an toàn, có khả năng thích ứng cao; công tác tuyên truyền trở thành hoạt động thường xuyên, có hệ sinh thái truyền thông hiện đại; người dân có kỹ năng tự phòng ngừa, tự bảo vệ; hệ thống chính trị và lực lượng nòng cốt đủ năng lực dự báo, cảnh báo sớm, xử lý khủng hoảng truyền thông và ứng phó toàn diện với mọi đe dọa ANPTT.

Mục tiêu tổng quát của đề án là tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện sớm, ứng phó các mối đe dọa ANPTT; nâng cao năng lực truyền thông, dự báo, cảnh báo và ứng phó của quốc gia; góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất một mô hình điểm

Các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 về nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị; nâng cao nhận thức, kỹ năng của nhân dân; nâng cao năng lực truyền thông, ứng phó khủng hoảng truyền thông và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, ứng phó các mối đe dọa ANPTT cũng đã được đề án xác định rõ.

Trong đó, về nâng cao nhận thức, kỹ năng của nhân dân, mục tiêu cần đạt vào năm 2030 là 100% cơ sở giáo dục triển khai hoạt động tuyên truyền, giáo dục phù hợp về phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Hằng năm, các bộ, ngành, địa phương sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền thường xuyên và chuyên đề phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn và lĩnh vực quản lý.

Đối với việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, ứng phó các mối đe dọa ANPTT, mục tiêu đặt ra là 100% tỉnh, thành phố xây dựng và duy trì ít nhất 1 mô hình điểm về tuyên truyền, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa ANPTT. Đồng thời, từng bước nhân rộng các mô hình hiệu quả trong cộng đồng dân cư, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các địa bàn trọng điểm.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ vạch rõ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; đồng thời phân công cụ thể trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ.

Trong đó, Bộ Công an được giao chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền quốc gia hằng năm; tổ chức tuyên truyền về các nguy cơ ANPTT gắn với bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tổ chức tuyên truyền phòng ngừa tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên mạng, tin giả, kích động gây rối...

Bộ Quốc phòng chủ trì tuyên truyền nâng cao nhận thức về quốc phòng toàn dân gắn với ứng phó các nguy cơ ANPTT; bảo đảm quốc phòng - an ninh trong điều kiện khủng hoảng thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường; chỉ đạo lực lượng quân đội phối hợp tuyên truyền về ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; phối hợp tổ chức tập huấn, diễn tập truyền thông khủng hoảng, diễn tập ứng phó tình huống ANPTT...

Được triển khai trên phạm vi toàn quốc, đề án “Tuyên truyền phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa ANPTT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” áp dụng với các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, cơ quan báo chí, truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan; hướng tới toàn thể nhân dân, trong đó chú trọng địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm đối tượng dễ bị tác động bởi các mối đe dọa ANPTT.