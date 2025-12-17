Tại xã Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai với cách tiếp cận thực chất, lấy người dân làm trung tâm và tuyên truyền làm khâu mở đường. Trong quá trình ấy, Mặt trận Tổ quốc xã đã phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần chuyển biến các chủ trương thành hành động cụ thể ở từng khu dân cư.

Xã Nhà Bè xác định công tác tuyên truyền, vận động giữ vị trí then chốt trong xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, nội dung truyền thông đổi mới theo hướng gần dân, dễ hiểu, gắn trực tiếp với quyền lợi, trách nhiệm và sinh kế của người dân. Qua đó, nhận thức cộng đồng từng bước thay đổi, từ chỗ tham gia theo vận động sang chủ động chung tay thực hiện.

Thông qua hệ thống Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, các tiêu chí nông thôn mới được lồng ghép linh hoạt vào sinh hoạt cộng đồng, họp tổ dân phố, diễn đàn nhân dân.

Xã Nhà Bè đẩy mạnh tuyên truyền người dân ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực hành chính công.

Song song với tuyên truyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn phối hợp phát động nhiều phong trào thi đua phù hợp từng nhóm đối tượng. Thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân; nông dân đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật; phụ nữ xây dựng gia đình văn minh, giữ gìn cảnh quan; cựu chiến binh gương mẫu chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự.

Từ sự đồng thuận đó, người dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc, đóng góp ngày công mở rộng hẻm, nâng cấp đường giao thông. Các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tích cực đồng hành cùng chính quyền trong đầu tư hạ tầng, góp phần hoàn thiện các tiêu chí theo lộ trình.

Công tác Mặt trận tại xã Nhà Bè còn gắn xây dựng nông thôn mới với nâng cao đời sống văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai đồng bộ, tạo động lực để người dân phát triển kinh tế, học nghề, giải quyết việc làm, từng bước nâng cao thu nhập. Nhiều mô hình hỗ trợ, hợp tác trong sản xuất và đời sống được hình thành, giúp chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực, hướng tới giảm nghèo bền vững.

Thời gian tới, xã Nhà Bè tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác Mặt trận theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường tuyên truyền sâu rộng, gắn các cuộc vận động với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nâng cao chất lượng sống người dân.