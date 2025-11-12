Đông đảo người dân khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Tây Ninh được mời tham dự buổi tuyên truyền

Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Campuchia, tại Nhà văn hóa xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh, đoàn sĩ quan trẻ hai nước đã phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới. Hoạt động nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên.

Tham dự chương trình, về phía Việt Nam có Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP); đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương.

Về phía Campuchia có Trung tướng Tiên Sô Phon Vuông - Phó Tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục Biên phòng - Lục quân Hoàng gia Campuchia; Thiếu tướng Huôt Chom Rơn Rith - Phó Chánh Văn phòng Lục quân Hoàng gia Campuchia, cùng các sĩ quan trẻ hai nước.

Tại buổi tuyên truyền, các sĩ quan trẻ đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Hiệp định về quy chế biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, ký ngày 20/7/1983, gồm 4 chương, 19 điều. Nội dung Hiệp định tập trung vào các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới, qua lại, cư trú, hoạt động sản xuất và giao thương của người dân hai bên.

Nội dung tuyên truyền được chuyển tải song ngữ tiếng Việt và tiếng Campuchia

Theo Trung úy Ngô Lê Phúc Đạt - Trợ lý Tuyên huấn Phòng Chính trị - Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh, người trực tiếp tham gia tuyên truyền, cho biết: “Trong quá trình tuyên truyền, nhân dân hai bên biên giới đặc biệt quan tâm đến các điều khoản liên quan trực tiếp đến đời sống, như Điều 3, Điều 4 và Điều 6 của Hiệp định. Đây là những nội dung quy định về việc qua lại, cư trú, sản xuất trong khu vực biên giới, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời tôn trọng luật pháp của mỗi nước”.

Cũng theo Trung úy Phúc Đạt, buổi tuyên truyền đã tạo được không khí cởi mở, gần gũi với nhiều ý kiến trao đổi sôi nổi của người dân, thể hiện sự quan tâm và ý thức tuân thủ quy định pháp luật.

Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, nhận định: “Việc tuyên truyền, phổ biến Hiệp định về quy chế biên giới giúp người dân khu vực biên giới nắm vững các quy định pháp luật, chấp hành nghiêm các thỏa thuận giữa hai nước, không qua lại trái phép, không khai thác, mua bán lâm sản trái phép. Qua đó, góp phần đấu tranh hiệu quả với tội phạm xuyên biên giới, ngăn chặn lao động bất hợp pháp và củng cố uy tín của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước”.

Thông qua hoạt động, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai nước được nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Chương trình cũng là dịp để lực lượng sĩ quan trẻ hai nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phát huy vai trò xung kích, gắn bó với nhân dân, vun đắp tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.