Chương trình chuyển đổi số quốc gia đã xác định rõ 3 trụ cột Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Thông tin về tình hình phát triển Chính phủ số tại Việt Nam, trọng tâm là liên thông, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến và liên thông, giải quyết thủ tục hành chính, Bộ KH&CN cho hay, tính đến ngày 26/11, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tháng 11/2025 đạt 51,7%, trong đó khối bộ đạt tỷ lệ 73,35%, khối tỉnh đạt tỷ lệ 21,17%. So với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của cả nước tháng 11/2025 đã tăng12,42%.

Thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ KH&CN ban hành văn bản 5721 ngày 17/10/2025 quy định Kiến trúc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, làm “bản thiết kế” thống nhất để các bộ, ngành, địa phương nâng cấp, kết nối và liên thông hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính từ Trung ương đến cấp xã trước ngày 1/1/2026.

Cùng với đó, Bộ KH&CN cũng đã ban hành văn bản 5199 hướng dẫn sáp nhập, hợp nhất hạ tầng số, ưu tiên sử dụng hạ tầng quốc gia, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Đối với hạ tầng phục vụ liên thông thủ tục hành chính, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ KH&CN nâng cấp Mạng truyền số liệu chuyên dùng, bảo đảm kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương khi triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia tập trung.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được triển khai đến 4 khối cơ quan: Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến địa phương, phục vụ gửi, nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc mật trên Hệ thống điều hành tác nghiệp mật tại 22 bộ, ngành; 136 điểm cấp tỉnh; 425 sở, ban, ngành cùng 13.276 xã, phường thuộc 34 tỉnh, thành phố.

Tại kết luận hội nghị ngày 18/12 sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, 5 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính và 4 năm triển khai Đề án 06, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo của Chính phủ) đánh giá một kết quả nổi bật giai đoạn 2021 - 2025 là Chính phủ số đã được đẩy mạnh, với chỉ số Chính phủ điện tử năm 2024 của Việt Nam xếp thứ 71/193, tăng 15 bậc so với 2020.

Tuy nhiên, Trưởng Ban chỉ đạo của Chính phủ cũng chỉ rõ: Cải cách hành chính và dịch vụ công số còn hạn chế, cụ thể là tỷ lệ cắt giảm thủ tục hành chính mới đạt 18% và dịch vụ công toàn trình còn thấp.

Về định hướng phát triển Chính phủ, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới, Ban chỉ đạo của Chính phủ đặt mục tiêu Chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam xếp vào nhóm 50 nước dẫn đầu thế giới, 3 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt 80%.

Một nhiệm vụ vừa được Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo của Chính phủ giao Bộ Ngoại giao chủ trì là liên hệ, mời các chuyên gia quốc tế về công dân số của Estonia sang Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho các bộ, ngành, địa phương trong triển khai công dân số và chuyển đổi số quốc gia, hoàn thành trong quý I/2026.

Bộ Công an được yêu cầu đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính là một cấu phần của Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trước ngày 1/3/2026; đồng thời khẩn trương phát triển ứng dụng VNeID trở thành nền tảng số quốc gia, là trung tâm kết nối giữa người dân với Nhà nước, người dân với doanh nghiệp, người dân với người dân, hoàn thành trong năm 2026.

Về dịch vụ công trực tuyến và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ KH&CN và các bộ, ngành có liên quan hằng tháng cung cấp số liệu về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương cho các cơ quan truyền thông để công bố, công khai trên các phương tiện truyền thông.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương thống kê, rà soát toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương ở 3 cấp chính quyền; chuẩn hóa thành phần hồ sơ điện tử, chuẩn hóa quy trình nội bộ, xác lập mối liên kết giữa thủ tục - kết quả - dữ liệu và các thành phần hồ sơ có thể khai thác, tái sử dụng từ các Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để thay thế giấy tờ khi các cơ sở dữ liệu này vận hành. Việc này cần được hoàn thành, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 12/2025.