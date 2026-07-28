Philippines nhận thất bại với tỷ số 1-4 trước Myanmar ngay trên sân nhà, thuộc trận ra quân tại bảng B ASEAN Cup 2026, chiều ngày 28/7.
Video bàn thắng Philippines 1-4 Myanmar (nguồn: FPT Play)
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Ghi bàn:
Myanmar: Kyaw Min Oo (7'), Than Paing (28', 83'), Win Naing Tun (81')
Philippines: Gayoso (68')
Đội hình xuất phát:
Philippines: Kammeraad, Bugas, Gayoso, Kellonen, Mrowka, Reyes, Rosquillo, Roblico, Sato, Tabinas, Woods.
Myanmar: Sann Sat Naing, Phone Khant, Zayar Lin, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Mg Mg Lwin, Min Maw Oo, Soe Min Oo, Than Paing, Win Naing Tun.
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