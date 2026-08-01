Link xem trực tiếp Lào vs Philippines

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Lào sẽ đối đầu Philippines lúc 17h00 ngày 1/8 trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2026. Cả hai đội đều đang rất cần một chiến thắng để cải thiện vị trí và duy trì cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Philippines được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sở hữu nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng nền tảng thể lực tốt. Tuy nhiên, thất bại nặng nề trước Myanmar đã bộc lộ những hạn chế trong khả năng phòng ngự và sự ổn định của đội bóng này.

Bên kia chiến tuyến, Lào luôn cho thấy tinh thần thi đấu đáng khen khi được chơi trên sân nhà. Dù không có lực lượng vượt trội, đội bóng này vẫn có thể gây khó khăn nhờ lối chơi kỷ luật và quyết tâm cao.

Một chiến thắng sẽ mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội. Philippines được kỳ vọng sẽ tận dụng chất lượng đội hình để giành 3 điểm, nhưng Lào hoàn toàn có thể tạo bất ngờ nếu thi đấu tập trung và tận dụng tốt cơ hội.

Đội hình dự kiến Lào vs Philippines

Lào: Kop Lokphathip; Phoutthavong Sangvilay, Kaharn Phetsivilay, Bounphaeng Xaysombath, Viengxay Sidavong; Damoth Thongkhamsavath, Bounphachan Bounkong, Chanthavixay Khounthoumphone; Chony Wenpaserth, Phayak Siphanom, Peter Phanthavong.

Philippines: Kammeraad; Bugas, Gayoso, Kellonen, Mrowka, Reyes, Rosquillo, Roblico, Sato, Tabinas, Woods.