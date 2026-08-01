Trực tiếp bóng đá Lào vs Philippines: Thắng để nhen nhóm hi vọngTrực tiếp bóng đá Lào vs Philippines, thuộc khuôn khổ lượt trận thứ ba bảng B ASEAN Cup 2026, SVĐ Quốc gia Lào, 17h00 hôm nay (1/8/2026).
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Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|BẢNG
|KÊNH TRỰC TIẾP
|1/8 - 17:00
|Lào vs Philippines
|Bảng B
|VTV6, FPT Play
|1/8 - 20:00
|Thái Lan vs Malaysia
|Bảng B
|VTV6, FPT Play
Link xem trực tiếp trận Lào vs Philippines
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