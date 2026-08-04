Ảnh: Nam Trung - Phan Ích
Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Đánh bại Indonesia 3-0 ngay trên sân khách tại ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik cùng tuyển Việt Nam lập kỷ lục vô cùng ấn tượng.
Hoàng Đức trong vòng vây các cầu thủ Indonesia nhưng anh vẫn chọc khe tinh tế cho Xuân Son băng lên dứt điểm nhẹ mà tinh tế về góc xa đánh bại thủ môn Nadeo lần thứ 3.
Nguyễn Hai Long có hành động ăn mừng rất đặc biệt sau khi sút tung lưới Indonesia, nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam.