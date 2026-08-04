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Tuyển Việt Nam có chuyến làm khách được dự báo rất khó khăn trước Indonesia.
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Tuy nhiên, ngay ở phút thứ 6, Văn Vỹ sút tung lưới đội chủ nhà, mở tỷ số cho tuyển Việt Nam.
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Tuyển Việt Nam có sự khởi đầu đầy tự tin.
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Chỉ sau bàn mở tỷ số ít phút, tới lượt Hai Long lập công.
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Anh chỉ lên chiếc logo màu vàng chỉ dành riêng cho nhà đương kim vô địch của giải đấu.
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Bùi Hoàng Việt Anh trong lần đầu đá chính thi đấu lăn xả, thậm chí đổ máu trên sân.
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Dù không ghi bàn nhưng đây thực sự là trận đấu 10 điểm của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức.
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Thành Long cũng xứng đáng nhận lời khen.
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Chiến thắng của tuyển Việt Nam sẽ trọn vẹn hơn nếu Đình Bắc có bàn thắng.
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Dù vậy, anh cũng đóng góp cho tuyển Việt Nam bằng lối chơi rất xông xáo.
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Xuân Son sau khi vào sân có nhiều cơ hội.
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Anh ghi bàn ấn định chiến thắng cho tuyển Việt Nam.
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Với chiến thắng 3-0, tuyển Việt Nam không chỉ mở toang cửa vào bán kết, mà còn lập kỷ lục 21 trận bất bại (18 thắng, 3 hòa) dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Ảnh: Nam Trung - Phan Ích

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