Chiến thắng ngoài dự đoán

Trước giờ bóng lăn, Indonesia được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, lực lượng tốt cùng sự hưng phấn sau hai lượt trận đầu tiên đều giành chiến thắng nên ít ai nghĩ tuyển Việt Nam có thể rời Bogor với 3 điểm.

Thế nhưng, sau những gì diễn ra, tuyển Việt Nam cho thấy vì sao vẫn được coi như ứng viên sáng giá nhất ASEAN Cup 2026, dù trước đó có trận đấu không ổn khi gặp Singapore trên sân nhà.

Nguyễn Xuân Son và đồng đội có trận thắng đậm trên đất Indonesia

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik nhập cuộc đầy chủ động chơi pressing quyết liệt ở phút thứ 6 giúp tuyển Việt Nam đoạt bóng ngay bên phần sân Indonesia trước khi Văn Vĩ mở tỷ số. Chỉ ít phút sau, Hai Long tận dụng pha phản công mẫu mực để nhân đôi cách biệt.

Hai bàn thắng đến quá sớm trở thành bước ngoặt của trận đấu. Indonesia buộc phải dâng cao đội hình, còn tuyển Việt Nam lại được đưa trận đấu về đúng kịch bản mong muốn. Đó là lùi sâu đội hình, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi những tình huống chuyển trạng thái.

Trong phần lớn thời gian còn lại, Indonesia cầm bóng nhiều hơn nhưng gần như không tạo ra quá nhiều cơ hội rõ ràng. Ngược lại, mỗi pha phản công của tuyển Việt Nam đều khiến hàng thủ chủ nhà chao đảo. Nếu Đình Bắc hay Xuân Son tận dụng tốt hơn những cơ hội đối mặt, khoảng cách thậm chí còn có thể lớn hơn ba bàn.

Chiến thắng 3-0 không chỉ giúp tuyển Việt Nam mở toang cánh cửa vào bán kết ASEAN Cup 2026, mà còn là màn khẳng định đầy thuyết phục sau những hoài nghi ở trận hòa Singapore.

Lời nhắc nhở từ Singapore

Ngay sau trận hòa Singapore, thầy trò HLV Kim Sang Sik hứng chịu nhiều chỉ trích. Nhưng nhìn theo một cách khác, chính trận đấu thất vọng ấy lại giúp tuyển Việt Nam nhận ra những điều cần phải thay đổi.

Điều đó được thể hiện ngay từ bàn mở tỷ số. Trước Singapore, các cầu thủ áo đỏ không tạo đủ sức ép trong những tình huống tranh chấp trên phần sân đối phương. Đến trận gặp Indonesia, mọi thứ đã khác, cả hệ thống cùng lao lên pressing quyết liệt, buộc đối thủ mắc sai lầm và Văn Vĩ trừng phạt ngay lập tức.

Chiến thắng đến bản lĩnh và từ những thay đổi của thầy trò HLV Kim Sang Sik

Quan trọng hơn, tuyển Việt Nam không còn đánh mất sự tập trung kể cả khi có lợi thế. Dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp một, nhưng các học trò của HLV Kim Sang Sik vẫn duy trì cự ly đội hình hợp lý, tranh chấp quyết liệt và gần như không cho Indonesia có cơ hội tạo ra sức ép thực sự ở khu vực trung lộ.

Những điều chỉnh về nhân sự của HLV Kim Sang Sik cũng phát huy hiệu quả rõ rệt. Hai Long với sức trẻ, tốc độ khiến Haye, một trong những ngòi nổ đáng chú ý nhất của Indonesia – không còn nhiều khoảng trống để tổ chức lối chơi.

Hay như Việt Anh với ưu thế thể hình giúp tuyển Việt Nam tự tin hơn trong các tình huống bóng bổng, trong khi việc bố trí Xuân Mạnh lệch trái tạo thêm sự chắc chắn ở hành lang biên, hạn chế đáng kể những quả tạt vốn là phương án tấn công quen thuộc của đội chủ nhà.

Có thể nói, nếu không trải qua 90 phút đầy thất vọng trước Singapore, tuyển Việt Nam chưa chắc đã bước vào trận gặp Indonesia với sự tập trung, quyết tâm và tỉnh táo như vậy. Và theo nghĩa đó, chiến thắng 3-0 trên sân Indonesia có lẽ cũng là lời cảm ơn, lời đáp trả đẹp nhất mà tuyển Việt Nam dành cho... Singapore cũng như người hâm mộ.

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