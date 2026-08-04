20h ngày 4/8, sân New Clark City:

Tuyển Thái Lan khởi đầu như mơ khi lần lượt đánh bại Lào và Malaysia đầy thuyết phục. Nếu vượt qua Philippines ở lượt trận thứ ba, "voi chiến" gần như chắc chắn sẽ tiến vào bán kết trên ngôi đầu bảng.

Dù được đánh giá cao hơn đội chủ nhà, nhưng HLV Peter Hudson khẳng định, Thái Lan sẽ không chủ quan trong chuyến làm khách tại New Clark City.

Các cầu thủ Thái Lan thoải mái tinh thần sau 2 chiến thắng liên tiếp ở ASEAN Cup - Ảnh: Changsuek

"Chúng tôi có cách tiếp cận độc lập. Ban huấn luyện đã phân tích hai trận đầu tiên của Philippines và hiểu rằng, đây sẽ là cuộc đối đầu khó lường.

Philippines đáng được tôn trọng. Thái Lan chuẩn bị với tinh thần cao, sẵn sàng về mọi mặt để tạo nên màn trình diễn tốt."

Ở lần chạm trán gần nhất giữa hai đội ở ASEAN Cup 2024, Philippines từng hạ gục Thái Lan ngay trên thánh địa của mình với tỷ số 2-1.

Sau thất bại ngày ra quân trước Myanmar, đội bóng HLV Carles Cuadrat trở lại mạnh mẽ bằng màn hủy diệt Lào 4-1, qua đó nuôi hy vọng lần thứ 6 góp mặt tại bán kết.

Hudson đánh giá cao đối thủ: "Philippines là đội bóng nguy hiểm và được tổ chức tốt. Họ cố gắng triển khai lối chơi từ phần sân nhà và thiên về kiểm soát. Bởi vậy, trận đấu sẽ rất khó khăn.

Tuy nhiên, các cầu thủ Thái Lan đang ở trạng thái hưng phấn và quyết tâm cống hiến 90 phút mãn nhãn. Toàn đội đều háo hức chờ cuộc chạm trán."

Qua hai lượt trận, Thái Lan đứng đầu bảng B nhờ hơn Malaysia về hiệu số, khi cùng giành được 6 điểm. Trong khi Philippines xếp thứ tư với 3 điểm.

Nếu giành chiến thắng tại sào huyệt của mình, đoàn quân HLV Carles Cuadrat sẽ cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng.

Phillippines vừa đè bẹp Lào - Ảnh: ASEAN United

"Trận cầu rất đáng chờ đợi. Chúng tôi hiểu Thái Lan là đối thủ mạnh hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, Philippines có sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng."

Dự báo thời tiết dễ mưa, nên HLV Cuadrat đặc biệt lưu ý học trò không lặp lại những sai lầm từng khiến Philippines thua đậm Myanmar 1-4 trong điều kiện sân bãi ngập nước.

"Không ai có thể đoán biết trước thời tiết. Nếu ngày mai trời tiếp tục mưa lớn, tôi hy vọng Philippines sẽ thể hiện bộ mặt khác.

Các cầu thủ học hỏi nhiều từ trải nghiệm đó. Họ đủ thông minh để hiểu những tình huống có thể xảy ra và tôi tin toàn đội sẽ thích nghi tốt hơn, nếu điều kiện tương tự lặp lại" - HLV Cuadrat nói.

Dự đoán: Thái Lan thắng 2-1

Đội hình dự kiến

Philippines: Kameraad, Sato, Leddel, Rublico, Woods, Kekkonen, Reyes, Mrowka, Mariona, Bugas, Gayoso.

Thái Lan: Kampol, Oussama, Tom Bihr, Nattapong, Narubadin, Chaiyaphon, Kakana, Sarach, Seksan, Yotsakorn, Teerasak.