“Đội tuyển Indonesia đã bất ngờ để thua đậm 0-3 trước Việt Nam ở lượt trận thứ 3 bảng A ASEAN Cup 2026”, tờ Bola viết sau thất bại của đội nhà tối 3/8.

Ba bàn thắng của Việt Nam được ghi do công của Nguyễn Văn Vĩ (6’), Nguyễn Hai Long (114’) và Nguyễn Xuân Son (71’).

Tuyển Việt Nam thắng tưng bừng sân khách. Ảnh: VFF

Bola tiếp tục: “Indonesia phải nhận thất bại vì thi đấu dưới sức và không thể hiện được phong độ vốn có.

Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, các chỉ số khác cho thấy Việt Nam hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng nhờ lối chơi hiệu quả và đấu pháp hợp lý của HLV Kim Sang Sik”.

Một trong những vấn đề lớn của đội tuyển Indonesia mà Bola chỉ ra là “thua vì kém hiệu quả”.

“Ngay trong hiệp 1, Việt Nam thể hiện sự sắc bén đáng kinh ngạc”, tờ báo phân tích. “Dù chưa tung chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son vào sân từ đầu, sức tấn công của đội khách vẫn không hề suy giảm.

Việt Nam chủ động lùi đội hình, chờ Indonesia triển khai bóng rồi tổ chức những pha phản công tốc độ. Đặc biệt, các đợt lên bóng từ cánh trái - hướng vào cánh phải hàng thủ Indonesia - liên tục tạo ra khác biệt.

Việc Sandy Walsh vắng mặt buộc Rizky Ridho thường xuyên dạt sang cánh phải, còn Jordi Amat đảm nhiệm vai trò trung vệ lệch. Dù chịu sức ép kiểm soát bóng, Việt Nam vẫn tạo ra 5 cú sút, trong đó có 3 lần trúng đích.

Ở chiều ngược lại, Indonesia cầm bóng tới 62%, nhưng chỉ tung ra 4 pha dứt điểm, với 1 lần trúng khung thành. Đội bóng của HLV John Herdman thi đấu thiếu quyết tâm và gần như không tạo được sức ép sau khi bị dẫn trước hai bàn”.

Báo Indonesia cho rằng đội nhà kém về mọi mặt. Ảnh: Kompas

Bên cạnh đó, Bola nhấn mạnh “hàng thủ Indonesia liên tục mắc sai lầm”.

“Sang hiệp 2, thế trận không thay đổi nhiều. Indonesia vẫn bế tắc trong việc xuyên phá hàng phòng ngự kín kẽ của Việt Nam, trong khi đội khách tiếp tục tận dụng rất tốt các khoảng trống để phản công.

Sự xuất hiện của Xuân Son cùng Đỗ Hoàng Hên khiến hàng thủ Indonesia càng thêm lúng túng. Các cầu thủ như Rizky Ridho, Nadeo Argawinata và Shayne Pattynama đều thi đấu dưới phong độ.

Việt Nam còn tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm từ những đường chuyền chọc khe chính xác. Xuân Son suýt lập cú đúp nếu một pha dứt điểm không bị thủ môn Nadeo cản phá.

Dù vẫn lép vế về tỷ lệ kiểm soát bóng (48% so với 52% của Indonesia), Việt Nam tiếp tục cho thấy sự hiệu quả khi tung ra 5 cú sút trong hiệp hai, trong đó 3 lần đưa bóng đi trúng đích, qua đó khép lại chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0”.

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