Đội bóng của HLV Kim Sang Sik phủ đầu đối thủ bằng hai pha lập công liên tiếp xuất phát bên cánh trái của Nguyễn Văn Vĩ và Nguyễn Hai Long.

Quãng thời gian tiếp theo, những chiến binh sao vàng lui quân về chơi phòng ngự phản công. Để rồi sang hiệp hai, Xuân Son kết liễu Indonesia với pha dứt điểm tinh tế.

Tuyển Việt Nam phủ đầu đối thủ bằng 2 bàn thắng liên tiếp - Ảnh: ASEAN United

Hết trận, ESPN bình luận: "Kỷ luật khi phòng ngự và sắc bén trong tấn công, tuyển Việt Nam lấy lại uy danh nhà vua Đông Nam Á với chiến thắng ấn tượng trước Indonesia."

Trang ASEAN football cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ khi giật dòng tít: "Màn trình diễn đẳng cấp nhà vô địch!"

Tiếp đó, họ đánh giá: "Dưới bầu không khí cuồng nhiệt tại Pakansari, đối đầu Indonesia với nhiều cầu thủ chơi bóng ở Hà Lan, tuyển Việt Nam vẫn thi đấu đầy bản lĩnh, kỷ luật và tuân thủ đấu pháp hợp lý.

Mặt trận phòng ngự, tuyển Việt Nam duy trì cự ly đội hình chặt chẽ, bẻ gãy hầu hết các pha lên bóng của đối thủ. Trên hàng công, đoàn quân HLV Kim Sang-sik tận dụng tối đa những tình huống chuyển trạng thái, tung ra các đòn phản công sắc sảo và dứt điểm lạnh lùng.

Việt Nam cũng phong tỏa hiệu quả các mũi tấn công biên phía Indonesia, khiến chân sút trẻ Mitchell Baker "mất hút" và không thể tạo ra dấu ấn suốt 90 phút.

Chiến thắng 3-0 có thể khiến nhiều người bất ngờ về tỷ số, nhưng với những ai theo dõi trận đấu, đó là kết quả hoàn toàn xứng đáng. Tuyển Việt Nam áp đảo đối thủ bằng lối chơi chững chạc, hiệu quả và bản lĩnh.

Hai Long (18) khẳng định sức mạnh của nhà ĐKVĐ Đông Nam Á - Ảnh: Phan Ích - Nam Trung

Trận thắng đậm khẳng định sức mạnh của đội bóng đang giữ ngôi vương Đông Nam Á, đồng thời là lời tuyên bố đanh thép rằng, tuyển Việt Nam vẫn là thế lực hàng đầu của bóng đá khu vực."

Hãng thông tấn Reuters cũng đề cao sức mạnh của tuyển Việt Nam trong bài viết: "Thắng thuyết phục Indonesia, tuyển Việt Nam rộng cửa vào bán kết ASEAN Cup".

Họ miêu tả: "Hai pha lập công của Nguyễn Văn Vĩ và Nguyễn Hải Long giúp nhà ĐKVĐ dẫn trước 2 bàn chỉ trong 15 phút đầu trận. Rồi Nguyễn Xuân Son ghi bàn thứ ba giúp tuyển Việt Nam thắng giòn giã."

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