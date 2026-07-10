Trong trận giao hữu đầu tiên tại Hàn Quốc, tuyển Việt Nam có chiến thắng dễ dàng với tỷ số 6-0 trước Siheung FC. Đây là kết quả không làm nhiều người bất ngờ khi đại diện của Hàn Quốc đang thi đấu ở giải hạng ba.

Ở trận đấu này, bên cạnh kết quả tích cực, điều quan trọng là Ban huấn luyện có thêm những đánh giá thực tế về khả năng vận hành đội hình cũng như sự hòa nhập của các nhân tố mới, đặc biệt là nhóm cầu thủ nhập tịch.

Sau trận thắng Siheung FC, tuyển Việt Nam đọ sức với Incheon (Hàn Quốc), gặp Yongin FC – đội bóng đang thi đấu tại K-League 2. Đây được đánh giá là bài kiểm tra có chất lượng chuyên môn cao hơn so với trận đấu đầu tiên, giúp Ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi hướng tới ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam thu nhiều kết quả tích cực. Ảnh: VFF

Dù gặp khó khăn nhiều hơn nhưng tuyển Việt Nam vẫn giành chiến thắng 2-1, với các pha lập công của Hai Long và Xuân Son. Cũng như trận đầu, HLV Kim Sang Sik có nhiều thử nghiệm về nhân sự, trong đó đáng chú ý là dùng đội hình được đánh giá mạnh hơn ở hiệp 2.

Trước khi về nước, tuyển Việt Nam có trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC, đại diện đang thi đấu tại K-League 1. Đây chính là đối thủ mà HLV Kim Sang Sik chờ đợi nhất trong chuyến tập huấn lần này tại Hàn Quốc.

Gangwon FC thường xuyên cạnh tranh vị trí trong top đầu tại K-League 1, sở hữu nhiều cầu thủ nội binh và ngoại binh chất lượng. Đại diện K-League 1 nổi tiếng với lối chơi kỷ luật, thể lực, chuyển đổi trạng thái nhanh. Hiện tại, Gangwon FC đang đứng thứ ba tại K-League 1 với 27 điểm.

Tuyển Việt Nam gặp thử thách lớn nhất tại Hàn Quốc. Ảnh: VFF

"Trận đấu này được xem là thước đo khắc nghiệt nhất để tuyển Việt Nam biết mình đang đứng ở đâu trước ASEAN Cup 2026", tờ Aju News của Hàn Quốc viết.

Trước đối thủ được đánh giá rất cao, nhiều khả năng HLV Kim Sang Sik lần đầu thử nghiệm đội hình mạnh nhất của tuyển Việt Nam. Đây cũng là trận đấu mà hàng công tuyển Việt Nam không dễ ghi bàn như 2 trận trước, trong khi hàng phòng ngự sẽ chịu nhiều áp lực.

Dù kết quả có thế nào, điều mà HLV Kim Sang Sik chờ đợi chính là tuyển Việt Nam có thêm những bài học quý giá, từng bước hoàn thiện mình trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.