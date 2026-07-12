Bài test quan trọng

Việc chọn đối thủ với trình độ tăng dần tạo thành một lộ trình kiểm nghiệm hợp lý, giúp tuyển Việt Nam có thời gian thích nghi trước khi bước vào bài test khó nhất gặp Gangwon FC (đội bóng đang chơi ở K-League 1) vào ngày 13/7.

Sau hai trận đầu mang lại nhiều tín hiệu tích cực khi tuyển Việt Nam ghi tới 8 bàn thắng, giành hai chiến thắng và nhiều cầu thủ tấn công như Hai Long, Xuân Son, Đình Bắc hay Việt Cường đều để lại dấu ấn, ông Kim Sang Sik và ê-kíp có thêm cơ sở đánh giá từng cá nhân sau giai đoạn tập luyện với cường độ cao.

Tuyển Việt Nam đã có 2 trận đấu quan trọng ở Hàn Quốc

Nhưng HLV Kim Sang Sik hiểu rằng, những kết quả ấy mới chỉ là bước đệm. Đối thủ ở K-League 3 hay K-League 2 chưa thể tạo ra sức ép tương đương với những gì tuyển Việt Nam có thể phải đối mặt tại ASEAN Cup.

Và cuộc đối đầu gặp Gangwon FC được coi như bài test quan trọng bậc nhất dành cho tuyển Việt Nam lẫn HLV Kim Sang Sik

Một trận đấu để hoàn thiện bộ khung cho tuyển Việt Nam

Nếu hai trận trước giúp HLV Kim Sang Sik đánh giá khả năng triển khai lối chơi và sự hòa nhập của các cầu thủ thì cuộc đối đầu với Gangwon FC là dịp để kiểm chứng toàn diện hơn.

Đội bóng đang thi đấu tại K-League 1 hứa hẹn tạo ra áp lực lớn hơn, buộc tuyển Việt Nam phải xử lý bóng nhanh, duy trì cự ly đội hình tốt hơn và giữ được sự tập trung trong cả trận.

Nhưng trận đấu quan trọng nhất sẽ là cuộc đối đầu với Gangwon FC vào ngày 13/7

Đây cũng là lúc BHL có thể nhìn rõ hơn khả năng chuyển đổi trạng thái, tổ chức phòng ngự cũng như cách các cầu thủ ứng phó khi không còn được chơi trong thế trận thuận lợi.

Quan trọng không kém, đây nhiều khả năng là cơ hội cuối để một số cầu thủ ghi điểm trước khi HLV Kim Sang Sik từng bước định hình bộ khung hướng tới ASEAN Cup 2026. Khi cuộc cạnh tranh ở nhiều vị trí vẫn chưa ngã ngũ, mỗi phút thi đấu trước Gangwon FC đều ảnh hưởng đến quyết định của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Kết quả vì thế không phải yếu tố duy nhất được quan tâm. Một chiến thắng là điều đáng mừng, nhưng ngay cả khi gặp nhiều khó khăn, giá trị lớn nhất của trận đấu vẫn nằm ở những bài học mà tuyển Việt Nam thu về.

Sau cùng, chuyến tập huấn tại Hàn Quốc được tổ chức không phải để chiến thắng ở mọi trận giao hữu. Mục tiêu lớn nhất là giúp tuyển Việt Nam trở về với một diện mạo hoàn thiện hơn.

Trong hành trình ấy, cuộc đối đầu với Gangwon FC chính là bài test cuối cùng, cũng là quan trọng nhất của HLV Kim Sang Sik trước thềm ASEAN Cup 2026.