HLV Kim Sang Sik chắc chắn phân tích rất kỹ bàn thua của tuyển Việt Nam ở trận thắng Yongin FC, bởi nếu còn xảy ra những sai số con đường bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup sẽ chẳng dễ dàng.