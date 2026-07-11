Tuyển Việt Nam tung đội hình mạnh nhất đấu Gangwon FC ở Hàn Quốc?
HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng lần đầu sử dụng đội hình tối ưu, trong trận tuyển Việt Nam đấu tập với Gangwon FC ở Hàn Quốc, chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.
HLV Kim Sang Sik chắc chắn phân tích rất kỹ bàn thua của tuyển Việt Nam ở trận thắng Yongin FC, bởi nếu còn xảy ra những sai số con đường bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup sẽ chẳng dễ dàng.
Hà Nội I được… ông trời giúp mở tỷ số, nhưng vẫn không thể thắng Thái Nguyên ở vòng 5 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026, lỡ cơ hội san bằng điểm TP.HCM I.
Lá thăm ngẫu nhiên đưa chủ nhà HAGL rơi vào bảng A cùng Thể Công Viettel, Đà Nẵng và PVF, tạo nên 'bảng tử thần' ở VCK bóng đá U17 vô địch Quốc gia- Cup Rồng đỏ 2026.