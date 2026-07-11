Chiến thắng vẫn trọn vẹn

Sau màn khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 6-0 trước Siheung FC, tuyển Việt Nam bước vào cuộc thử sức thứ hai với đối thủ có chất lượng cao hơn là Yongin FC, đại diện K.League 2.

Đúng như dự đoán, thế trận không còn dễ dàng. Đội bóng Hàn Quốc tạo ra nhiều sức ép hơn, buộc tuyển Việt Nam phải duy trì cường độ thi đấu và sự tập trung cao hơn trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Tuyển Việt Nam vẫn có chiến thắng

Dẫu vậy, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn hoàn thành mục tiêu. Hai Long tiếp tục nối dài phong độ ấn tượng, còn Xuân Son ghi bàn ở trận thứ hai liên tiếp để mang về chiến thắng 2-1.

Quan trọng hơn, tuyển Việt Nam tiếp tục đi đúng lộ trình mà BHL đã đặt ra. Đối thủ mạnh dần, cường độ trận đấu tăng lên và toàn đội vẫn duy trì được kết quả tích cực.

Nếu chỉ nhìn vào bảng tỷ số, đây vẫn là một trận đấu đáng hài lòng. Nhưng ở góc độ của một HLV, có lẽ ông Kim Sang Sik sẽ dành nhiều thời gian hơn để xem lại tình huống khiến đội nhà phải nhận bàn thua cuối hiệp 1.

Bàn thua đến... đúng thời điểm

Một chuyến tập huấn có thể mất đi nhiều ý nghĩa nếu mọi thứ đều diễn ra quá hoàn hảo. Nếu tuyển Việt Nam tiếp tục thắng dễ, tiếp tục giữ sạch lưới và không gặp sức ép đáng kể, BHL có thể "đánh rơi" đi những dữ liệu quan trọng để điều chỉnh. Và chỉ khi đối mặt với khó khăn, những hạn chế mới bộc lộ rõ ràng.

Nhưng bàn thua hay khả năng phòng ngự sẽ buộc HLV Kim Sang Sik phải lưu tâm

Bàn thua trước Yongin FC vì thế có thể được xem là một lời nhắc đúng lúc dành cho tuyển Việt Nam, đồng thời cũng là cơ hội cho HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự mổ xẻ lại cách tổ chức phòng ngự, khả năng chuyển trạng thái khi mất bóng hay sự phối hợp giữa các tuyến trong những thời điểm chịu sức ép. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ ấy lại có thể quyết định thành bại khi tuyển Việt Nam bước vào ASEAN Cup 2026.

Thực tế, nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa bao giờ đặt mục tiêu sang Hàn Quốc để chiến thắng. Ông cần những bài kiểm tra có độ khó tăng dần, cần đối thủ đủ mạnh để buộc đội tuyển phải chơi hết khả năng và cũng cần những sai số để biết mình còn thiếu điều gì.

Phía trước vẫn còn Gangwon FC, đại diện K-League 1 và cũng là đối thủ mạnh nhất trong chuyến tập huấn. Chắc chắn đó là thử thách lớn hơn nhiều so với hai trận đấu vừa qua.

Nhìn theo cách ấy, bàn thua trước Yongin FC không làm giảm giá trị của chiến thắng 2-1. Ngược lại, còn giúp chuyến tập huấn của tuyển Việt Nam có thêm những bài học.

Không có gì quá đáng khi để thủng lưới ở một trận giao hữu. Điều đáng lo nhất là mang theo những điểm yếu chưa từng được phát hiện đến khi bước vào những trận đấu chính thức ở ASEAN.

Và đương nhiên không chỉ với HLV Kim Sang Sik, giới chuyên môn hay người hâm mộ nhìn một bàn thua ở Hàn Quốc có lẽ vẫn dễ chấp nhận hơn rất nhiều so với điều tương tự ở ASEAN Cup 2026.