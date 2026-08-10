"Tôi nghĩ mọi người nên có sự ghi nhận. Vì Quang Hải là một cầu thủ mà đối với bản thân toàn đội cũng như ban huấn luyện tuyển Việt Nam, những người thực sự mà yêu bóng đá luôn ghi nhận cậu ấy.

Một tập thể thì luôn có cầu thủ phải nhận những chỉ trích, nhưng đó mới là những cầu thủ lớn. Tôi nghĩ Quang Hải cũng như là bất kể cầu thủ nào sẽ vượt qua được. Chúng tôi không quan tâm tới những vấn đề tiêu cực", Thành Chung chia sẻ quan điểm liên quan tới nhiều chỉ trích với đội trưởng Quang Hải.

Quang Hải đang chịu nhiều áp lực. Ảnh: S.N

Nói về trận bán kết ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia, Thành Chung cho biết: "Tôi nghĩ là đến thời điểm hiện tại toàn đội biết mình phải chuẩn bị như nào cho trận bán kết. Ban huấn luyện cũng sẽ mổ băng cho anh em xem, có những cuộc họp để chuẩn bị phương án.

Đối với bản thân tôi, khi đã đặt mục tiêu cao nhất thì gặp đội nào cũng vậy, chúng tôi luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đối thủ và cố gắng hết mình để bảo vệ thành công chức vô địch".

Tuyển Việt Nam có thành tích đối đầu áp đảo trước Malaysia, nhưng Thành Chung cho rằng bóng đá là môn tập thể và không thể nào có thể nói được điều gì 100% trước khi ra sân. Cầu thủ Hà Nội FC khẳng định điều quan trọng nhất là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của tuyển Việt Nam, cũng như việc rút ra những bài học ở vòng bảng.

Thành Chung thừa nhận tuyển Việt Nam phải tập trung hơn trong khâu phòng ngự. Ảnh: AFC

Thành Chung thừa nhận để thua một bàn ở trận gặp Campuchia là điều không ai muốn, và hệ thống phòng ngự mất tập trung ở tình huống đó. Nhưng mọi người nên đánh giá cả một hành trình, và tất cả đã thấy tuyển Việt Nam chơi tốt ở vòng bảng, đạt thành tích bất bại, giành ngôi nhất bảng A.

Về áp lực khi thi đấu trên sân của Malaysia ở bán kết lượt đi, Thành Chung cho biết: "Thực ra chúng tôi đều quen với áp lực. Áp lực có nhiều khía cạnh, có những suy nghĩ khác nhau, nên các cầu thủ tự chuẩn bị tốt nhất cho mình để bước vào trận đấu".

Theo lịch thi đấu, trận bán kết lượt đi giữa Malaysia vs tuyển Việt Nam diễn ra vào ngày 16/8 trên sân nhà của Malaysia, sau đó hai đội tái đấu trên SVĐ Mỹ Đình vào ngày 19/8.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn