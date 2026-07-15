Đây là quyết định được HLV Kim Sang Sik cùng BHL xem xét, cân nhắc kỹ, dựa trên quá trình theo dõi và đánh giá chuyên môn từ đội ngũ y tế tuyển Việt Nam liên quan chấn thương của trung vệ này.

Cũng cần nói thêm, Duy Mạnh bị tái phát chấn thương đầu gối từ trước khi lên tập trung đội tuyển. Trong quá trình hội quân, anh luôn nỗ lực cho các bài tập hồi phục, thể hiện sự chuyên nghiệp.

HLV Kim Sang Sik gặp và động viên Đỗ Duy Mạnh, trước khi anh trở lại CLB tiếp tục việc điều trị và hồi phục chấn thương. Ảnh: VFF

Vào những ngày cuối tập huấn ở Hàn Quốc, anh đã có thể trở lại tập nhẹ với bóng, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ y tế. Tuy nhiên, anh vẫn vẫn thêm thời gian để đạt được trạng thái thể lực tốt nhất, trước khi có thể trở lại thi đấu.

Do vậy, BHL thống nhất tạo điều kiện để trung vệ đội trưởng trở lại CLB Hà Nội tiếp tục điều trị chấn thương. Do cần thời gian để hồi phục hoàn toàn nên Duy Mạnh sẽ không thể sát cánh cùng tuyển Việt Nam cho hành trình bảo vệ danh hiệu ASEAN Cup 2026 (24/7-8/8).

Theo đánh giá của đội ngũ y tế, nếu để Duy Mạnh ra sân tập luyện và thi đấu vào thời điểm hiện tại có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của anh, dễ gây hậu quả kéo dài hơn. Thế nên, HLV Kim Sang Sik quyết định sẽ không mạo hiểm, hòng đảm bảo học trò có thể trở lại một cách sớm nhất.

Vào trưa nay (15/7), HLV Kim Sang Sik đã gặp gỡ và động viên Duy Mạnh, trước khi chia tay các đồng đội. Ông mong anh mau hồi phục hoàn toàn và trở lại mạnh mẽ hơn trong những lần tập trung tiếp theo cùng tuyển Việt Nam.

Như vậy, với sự vắng mặt của Đỗ Duy Mạnh và trước đó là Lê Bảo Ngọc, cũng vì lý do tương tự, HLV Kim Sang Sik có thể xem xét triệu tập bổ sung lực lượng để đảm bảo quân số cho tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026.