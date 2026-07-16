Không chỉ mất Duy Mạnh

Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc khép lại trọn vẹn với ba chiến thắng và nhiều tín hiệu tích cực về chuyên môn. Tuy nhiên, ngay khi trở về nước, tuyển Việt Nam lập tức đón nhận tin không vui khi lần lượt Ngọc Bảo rồi Duy Mạnh không kịp hồi phục chấn thương và buộc phải nói lời chia tay với ASEAN Cup 2026.

Đây rõ ràng là tổn thất đáng kể, bởi Duy Mạnh không chỉ là một trung vệ giàu kinh nghiệm mà còn là thủ lĩnh của hàng phòng ngự, người hiểu rất rõ cách vận hành chiến thuật mà HLV Kim Sang Sik xây dựng trong suốt thời gian dài đã qua.

Duy Mạnh chính thức nói lời chia tay ASEAN Cup 2026 vì chấn thương. Ảnh: Anh Đoàn

Nhưng điều khiến ông Kim Sang Sik phải cân nhắc không chỉ nằm ở khoảng trống mà Duy Mạnh để lại, bởi đây là thời điểm tuyển Việt Nam này gần như không còn nhiều lựa chọn để bổ sung lực lượng.

Trước chuyến tập huấn Hàn Quốc, HLV Kim Sang Sik có thể triệu tập, thử nghiệm và đánh giá nhiều cầu thủ. Nhưng sau gần ba tuần làm việc, tuyển Việt Nam đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước ASEAN Cup. Mỗi sự thay đổi lúc này đều ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch chuẩn bị của toàn đội.

Muốn gọi thêm người cũng không dễ

Nếu ở các đợt tập trung trước, HLV Kim Sang Sik và ê-kíp có thể theo dõi phong độ cầu thủ thông qua các vòng đấu V-League hay giải hạng Nhất, thì thời điểm hiện tại lại khác.

Các CLB mới bắt đầu hội quân chuẩn bị cho mùa giải 2026/27. Phần lớn đội bóng chưa thi đấu giao hữu, các cầu thủ cũng mới trở lại tập luyện sau kỳ nghỉ. Điều đó đồng nghĩa HLV Kim Sang Sik gần như không có cơ sở thực tế hòng đánh giá phong độ của những phương án thay thế.

Đang đặt ra cho HLV Kim Sang Sik bài toán khó về lực lượng.

Gọi một cầu thủ chưa có cảm giác thi đấu sẽ là canh bạc, quan trọng hơn việc mới trở lại tập luyện sau quãng nghỉ khi mùa giải kết thúc không ai đảm bảo có đủ thể lực để thi đấu ngay lập tức.

Nhưng giữ nguyên lực lượng sau khi mất một mắt xích quan trọng như Duy Mạnh hay Ngọc Bảo cũng đặt ra không ít rủi ro nếu tiếp tục xuất hiện chấn thương trong thời gian tới.

Đó là khó khăn mà tuyển Việt Nam đang đối mặt. Chuyến tập huấn Hàn Quốc giúp HLV Kim Sang Sik có thêm nhiều lời giải về chiến thuật, nhưng lại không thể giúp ông chuẩn bị cho những biến động bất ngờ về lực lượng.

Có lẽ vì vậy, những ngày chuẩn bị cuối cùng trước ASEAN Cup dường như không còn là câu chuyện thử nghiệm hay hoàn thiện lối chơi. Điều quan trọng nhất với tuyển Việt Nam lúc này là giữ được lực lượng khỏe mạnh, bởi trong hoàn cảnh hiện tại, mỗi ca chấn thương đều có thể khiến HLV Kim Sang Sik rơi vào thế bị động trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.