Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc đạt nhiều kết quả tích cực, tuyển Việt Nam có trận giao hữu quốc tế với Myanmar trên SVĐ Thái Nguyên vào ngày 18/7 tới. Trên thực tế, đây là cơ hội cuối để HLV Kim Sang Sik đánh giá năng lực, phong độ các cầu thủ, khả năng vận hành lối chơi ở tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, trận đấu này diễn ra chỉ vài ngày trước khi ASEAN Cup 2026 khởi tranh, vì vậy chiến lược gia người Hàn Quốc tính toán kỹ lưỡng về các phương án nhân sự, lối chơi.

HLV Kim Sang Sik giấu bài cho ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Về lực lượng, sau khi chia tay Lê Ngọc Bảo, tuyển Việt Nam chốt lại danh sách 26 cầu thủ. Đây cũng chính là danh sách chính thức của nhà ĐKVĐ tham dự ASEAN Cup 2026.

Việc tung đội hình mạnh nhất đấu Myanmar là không cần thiết, bởi HLV Kim Sang Sik đã có những thử nghiệm, đánh giá bộ khung chính của tuyển Việt Nam ở Hàn Quốc.

Thuyền trưởng tuyển Việt Nam không dại gì để lộ hết hết sức mạnh trước chiến dịch ASEAN Cup 2026, đó là chưa kể chấn thương có thể xảy ra. Ở thời điểm này, bất cứ vấn đề sức khoẻ nào của các trụ cột cũng có thể khiến kế hoạch chuẩn bị của tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng.

Tuyển Việt Nam quyết bảo vệ ngôi vô địch. Ảnh: VFF

Như vậy, nhiều khả năng HLV Kim Sang Sik sẽ sử dụng đội hình với sự xuất hiện của những cầu thủ dự bị. Những gương mặt chủ chốt như Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc, Quang Hải, Đình Bắc... vẫn có thể vào sân nhưng không chơi đủ 90 phút.

Về lối chơi, HLV Kim Sang Sik cùng Ban huấn luyện cũng có cách nhằm "tung hoả mù" đối phương. Ông Kim thừa hiểu rằng trận giao hữu này sẽ được các đối thủ trong khu vực "soi" rất kỹ, vì tuyển Việt Nam là ĐKVĐ ASEAN Cup.