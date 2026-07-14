Ở trận cầu tâm điểm của bảng B, VCK U21 Quốc gia – Cúp FPT 2026 vào chiều 14/7, HAGL nhập cuộc tự tin và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng đều bỏ lỡ.

Sau quãng thời gian chịu sức ép, Thể Công Viettel bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 27. Từ cự ly khoảng 19 m, Hoàng Khanh tung cú sút đưa bóng vào góc xa, đánh bại thủ môn HAGL. Bàn thắng giúp Thể Công Viettel thi đấu hưng phấn hơn, trong khi HAGL buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ.

Thể Công Viettel có chiến thắng quan trọng. Ảnh: VFF

Phút 42, đội bóng áo lính tổ chức phản công nhanh. Công Phương bứt tốc bên cánh phải trước khi căng ngang thuận lợi để Hữu Tuấn đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Bước sang hiệp hai, HAGL tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 57, Gia Bảo dứt điểm đưa bóng đổi hướng, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, đến phút 63, Công Phương ghi dấu ấn với đường kiến tạo để Công Hậu dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-1 cho Thể Công Viettel.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, SLNA đánh bại Tây Ninh với tỷ số 2-0. Tại bảng A, Hà Nội khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 6-0 trước An Giang. Trong khi đó, PVF-CAND đánh bại TP.HCM 2-1.

Video U21 Thể Công Viettel 3-1 U21 HAGL (Nguồn FPT Play):