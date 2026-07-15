Không cần đội hình tối ưu

Sau 3 trận đấu tại Hàn Quốc với nhiều thử nghiệm trước các đối thủ được phân thành 3 cấp độ, chắc chắn HLV Kim Sang Sik đã sở hữu cái nhìn đủ sâu về lực lượng, lối chơi cũng như khả năng vận hành chiến thuật.

Ngay khi trở về Việt Nam, việc Ngọc Bảo chấn thương giúp HLV Kim Sang Sik cũng không quá đau đầu trong việc phải đưa ra quyết định loại ai, bỏ ai vì số lượng cầu thủ còn lại (26 người) là vừa đủ đăng ký cho ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam không cần đội hình... tối ưu ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: Anh Đoàn

Bên cạnh việc không phải đưa ra quyết định vốn luôn khó khăn trước mỗi lần tuyển Việt Nam tham dự một giải đấu nào đó, thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng vơi đi khá nhiều âu lo vì không cần phải tìm… một đội hình tối ưu nhất tại ASEAN Cup 2026.

Có thể nhìn nhận như thế bởi thông qua những gì mà ông Kim Sang Sik đã làm tại Hàn Quốc: mỗi trận đấu đều thử nghiệm các phương án nhân sự khác nhau, các cầu thủ đều được ra sân thể hiện và kết quả đạt được là 3 chiến thắng trước những đại diện ở từ K-League 3 lên K-League 1.

Đó cũng là lý do khi còn đúng 26 cầu thủ chưa đồng nghĩa tuyển Việt Nam cần một đội hình tối ưu. Điều HLV Kim Sang Sik thu về sau chuyến tập huấn không phải 11 cái tên chắc suất đá chính, thay vào đó là những dữ liệu để lựa chọn phương án phù hợp trong từng trận đấu.

Vì đâu?

ASEAN Cup là giải đấu có mật độ thi đấu dày và mỗi đối thủ lại mang một đặc điểm khác nhau. Singapore không chơi giống Campuchia, Indonesia cũng khác hoàn toàn và Timor Leste cũng vậy. Thế nên rất ông Kim Sang Sik rất khó sử dụng một đội hình có thể đáp ứng mọi yêu cầu chiến thuật xuyên suốt cả giải.

Bên cạnh đó, quy định đăng ký 26 cầu thủ và sử dụng 23 người cho mỗi trận đấu ngoài việc mở ra cơ hội xoay tua lực lượng, đồng thời cũng tạo điều kiện để các HLV điều chỉnh nhân sự theo từng đối thủ thay vì giữ nguyên một bộ khung cố định.

Bởi gần như tất cả đều đủ sức đá chính. Ảnh: Anh Đoàn

Điều đó đồng nghĩa, một cầu thủ không góp mặt trong danh sách thi đấu trước Myanmar hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn quan trọng khi tuyển Việt Nam gặp Malaysia hoặc Indonesia. Ngược lại, một người đá chính ở vòng bảng cũng chưa chắc đảm bảo giữ nguyên vị trí khi bước vào những trận đấu mang tính quyết định.

Với một lực lượng đủ dày, thay vì xây dựng tuyển Việt Nam xoay quanh một đội hình, nhà cầm quân người Hàn Quốc hoàn toàn có thể tạo ra nhiều phương án đủ sức cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo kết quả là chiến thắng.

Có lẽ vì vậy, chuyến tập huấn tại Hàn Quốc không giúp HLV Kim Sang Sik tìm ra một đội hình tối ưu theo cách nhiều người vẫn nghĩ. Và ở một giải đấu ngắn như ASEAN Cup 2026, chính sự linh hoạt trong cách sử dụng con người đôi khi còn quan trọng hơn việc sở hữu một bộ khung bất biến từ đầu đến cuối.