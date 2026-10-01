Những phép thử

HLV Kim Sang Sik thay tới 4 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận thắng Philippines, đồng thời cho tuyển Việt Nam chuyển từ hệ thống chiến thuật 3-4-3 sang 5-3-2.

Có thể hiểu, việc Xuân Son vắng mặt buộc ông Kim Sang Sik phải tìm một phương án khác trên hàng công. Thay vì chỉ sử dụng một trung phong, nhà cầm quân người Hàn Quốc bố trí hai tiền đạo đá cao nhất là Đình Bắc cùng Tài Lộc.

HLV Kim Sang Sik đưa ra nhiều thay đổi về con người lẫn cách chơi cho tuyển Việt Nam

Cùng với đó, hàng loạt thay đổi diễn ra ở tuyến giữa và hàng phòng ngự. Cao Pendant Quang Vinh được kéo vào đá tiền vệ trung tâm, vị trí đòi hỏi cầu thủ này phải có tầm hoạt động rộng, tham gia cả phòng ngự lẫn tổ chức tấn công, trong khi Minh Khoa cũng được yêu cầu chơi cao hơn nhằm tăng khả năng hỗ trợ cho hai tiền đạo.

Ở hàng thủ tuyển Việt Nam, Phan Tuấn Tài được bố trí trong vai trò cầu thủ chạy cánh trái và Ngọc Bảo chơi trung vệ. Nhìn vào cách sắp xếp, có thể thấy HLV Kim Sang Sik muốn tuyển Việt Nam chơi chặt chẽ hơn ở trung lộ, đồng thời gây bất ngờ cho Thái Lan bằng những lựa chọn nhân sự mới so với trước đó.

Sai số

Vấn đề đầu tiên nằm ở hai tiền đạo khi Đình Bắc và Tài Lộc không tạo được mối liên kết đủ tốt. Cả hai thường xuyên bị hàng thủ Thái Lan kiểm soát, khiến những đường chuyền từ phía dưới lên (vốn rất ít) gần như không có điểm đến ổn định.

Khi tiền đạo không giữ được bóng, tuyến giữa cũng không thể dâng lên. Chính vì thế, tuyển Việt Nam thường xuyên rơi vào cảnh đưa bóng lên rồi nhanh chóng mất bóng, thay vì tạo được những đợt tấn công liên tục.

Nhưng sự hiệu quả là rất thấp

Ở giữa sân, Quang Vinh và Minh Khoa được yêu cầu chơi cao hơn nhưng cũng không tạo ra sự khác biệt. Đặc biệt, vị trí của Quang Vinh trở thành vấn đề lớn.

Cầu thủ này vốn phát huy tốt hơn khi được chơi ở hành lang trái, nơi có thể tận dụng tốc độ, khả năng đi bóng và sức bật trong những tình huống lên xuống. Khi bị kéo vào trung tâm, Quang Vinh không phát huy được những điểm mạnh ấy, đồng thời nhiều lần giẫm vị trí với các đồng đội.

Đáng nói, khi được trả về vị trí quen thuộc trong hiệp 2, Quang Vinh lập tức lột xác. Điều đó càng cho thấy việc bố trí cầu thủ này ở trung tâm ngay từ đầu đã không phải lựa chọn phù hợp.

HLV Kim Sang Sik có quyền thử nghiệm, thậm chí chiến lược gia người Hàn Quốc cần làm điều đó nếu muốn xây dựng một tuyển Việt Nam có chiều sâu và không phụ thuộc vào một vài trụ cột trong tương lai.

Tuy nhiên, những thử nghiệm, toan tính của HLV Kim Sang Sik lại không đúng thời điểm. Bởi trận gặp Thái Lan có tính chất vô cùng quan trọng trong cuộc đua giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, đặc biệt trong bối cảnh “Voi chiến” rất muốn "đòi nợ" sau một loạt thất bại liên tiếp trước tuyển Việt Nam.

Nói tóm lại, thất bại 0-2 không chỉ phản ánh sự nhỉnh hơn của Thái Lan. Ngược lại, tuyển Việt Nam đã có những thời điểm tự làm khó mình bằng cách bố trí nhân sự chưa phù hợp, sau phải điều chỉnh khi trận đấu đã đi theo hướng bất lợi.

Thua Thái Lan là thất bại của cả đội, nhưng cách lựa chọn và vận hành đội hình trong trận đấu này rõ ràng là một phần trách nhiệm của HLV Kim Sang Sik.

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