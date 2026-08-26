Khát vọng của người hâm mộ

Có lẽ không cần phải nói quá nhiều về sự chờ đợi của khán giả Việt Nam trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đoàn quân HLV Kim Sang Sik và Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào tối 26/8.

Bắt đầu là tấm vé vào sân, vốn đã không dễ mua, người hâm mộ cũng vẫn sẵn sàng chi ra số tiền cao gấp nhiều giá gốc để được hòa vào không khí cuồng nhiệt trong trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam. Vì thế mong muốn nhìn đội nhà vô địch, thậm chí đánh bại Thái Lan thêm một lần nữa là hoàn toàn dễ hiểu.

Người hâm mộ có quyền đòi hỏi thầy trò HLV Kim Sang Sik chơi thuyết phục hơn ở trận lượt về

Song song với câu chuyện sức nóng về vé, trận lượt đi dù giành chiến thắng nhưng trong mắt người hâm mộ, màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang Sik rõ ràng chưa thuyết phục, nên mong mỏi đội nhà thắng đẹp Thái Lan cũng chẳng có gì quá đáng.

Đương nhiên cái đích cuối cùng vẫn là muốn tuyển Việt Nam vô địch, và cũng đang dần trở thành hiện thực khi đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã thắng 2-0 ở trận lượt đi. Dù vậy các cầu thủ thứ 12 không muốn đội nhà chơi một trận đấu quá toan tính dẫu mục tiêu cuối vẫn đạt được.

Toan tính của HLV Kim Sang Sik

Hai năm sinh sống và dẫn dắt bóng đá Việt Nam, chắc chắn HLV Kim Sang Sik hiểu người hâm mộ đang muốn điều gì trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, nhưng đó là câu chuyện của khán giả.

Còn với thuyền trưởng người Hàn Quốc, trận lượt về không thể được tính toán dựa trên việc Mỹ Đình muốn chứng kiến điều gì. Tỷ số 2-0 khiến cách tiếp cận trận đấu thay đổi và tuyển Việt Nam có quyền tận dụng lợi thế đó.

Nhưng có lẽ HLV Kim Sang Sik sẽ tính khác thay vì đáp ứng trọn vẹn mong muốn của người hâm mộ

Những phát biểu trước trận chung kết lượt về HLV Kim Sang Sik phần nào lộ ra cách tiếp cận của đội nhà khi cho rằng: “Trong tay chúng tôi lúc này vẫn chưa có gì cả”.

Phát biểu này không đơn thuần là khiêm tốn mà còn như lời nhắc các học trò phải tập trung, đồng thời không thể xem thường Thái Lan - đội bóng đã cho thấy không dễ bắt nạt ở trận lượt đi.

Chính vì thế, khả năng rất cao HLV Kim Sang Sik lựa chọn cách chơi thận trọng ở Mỹ Đình. Vì những lý do rất chuyên môn: Thái Lan phải tấn công để nuôi hy vọng, trong khi tuyển Việt Nam không nhất thiết phải đưa mình vào một thế trận rủi ro.

Tất nhiên, nói thế không có nghĩa tuyển Việt Nam sẽ bố trí 1 chiếc xe buýt trước khung thành của Patrik Lê Giang mà chỉ đơn giản lựa chọn sự an toàn thông qua lối chơi chắc chắn, kỷ luật cũng như nhẫn nại.

Tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để bảo vệ chức vô địch. Chỉ cần không tự tạo thêm áp lực cho mình, thầy trò HLV Kim Sang Sik có đủ cơ sở để hoàn thành mục tiêu.

Với người hâm mộ, sau khi đã bỏ tiền và công sức để có mặt tại Mỹ Đình, hoàn toàn có quyền mong một trận đấu đẹp. Nhưng nếu đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chọn cách khác và vẫn nâng cúp, có lẽ đó cũng là một kết quả chấp nhận được, bởi suy cho cùng bóng đá vẫn là thành tích.

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