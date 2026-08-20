Theo thông báo từ BTC giải ASEAN Cup 2026, các cầu thủ nhận thẻ vàng ở vòng bán kết sẽ được xoá khi vào chung kết. Đây là tin rất vui với Xuân Son, Đình Bắc và Văn Vĩ ở tuyển Việt Nam.

Tại bán kết lượt đi gặp Malaysia, Đình Bắc nhận thẻ vàng sau một tình huống không giữ được cái đầu lạnh. Ở trận lượt về, ngay sau khi vào sân ở hiệp 2, Xuân Son và Văn Vĩ cũng nhận thẻ vàng từ vị trọng tài người Nhật Bản.

Xuân Son, Đình Bắc được xoá thẻ. Ảnh: S.N

Như vậy, với việc được xoá thẻ, tuyển Việt Nam không lo bị mất người nếu như các cầu thủ trên nhận thêm thẻ vàng ở trận chung kết lượt đi trên sân khách. Trong trường hợp các cầu thủ nhận thẻ đỏ hoặc 2 thẻ vàng, họ sẽ vắng mặt ở trận lượt về.

Chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi, trưa 20/8, tuyển Việt Nam lên đường sang Thái Lan. So với đối thủ, thầy trò HLV Kim Sang Sik phải di chuyển nhiều hơn, có số ngày nghỉ ít hơn và bất lợi trên sân khách. Dù vậy, "Những chiến binh sao vàng" rất tự tin có thể giành một kết quả có lợi trên sân khách, trước khi trở về sân nhà Mỹ Đình đá trận quyết định tranh Cúp vô địch với người Thái.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan lăn bóng vào lúc 20h ngày 22/8 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok). Trận chung kết lượt về diễn ra lúc 20h ngày 26/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

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