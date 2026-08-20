Sau khi được HLV Kim Sang Sik tung vào sân ở hiệp 2 trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Malaysia, bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, tiền đạo Nguyễn Xuân Son lập tức toả sáng.

Phút 63, sau cú sút của Tiến Anh bật ra, Xuân Son xuất hiện kịp thời đá bồi tung lưới Malaysia, mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Đến phút 89, đón đường chuyền bổng của đồng đội, Xuân Son tì đè rồi dùng tốc độ vượt qua cầu thủ Malaysia. Cú dứt điểm góc hẹp của tiền đạo Thép Xanh Nam Định lần thứ hai đánh bại thủ môn Azri Ghani, ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Xuân Son lập cú đúp giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0 trên sân Mỹ Đình. Ảnh: S.N

Với cú đúp, Xuân Son đóng góp công lớn giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik tiến vào trận chung kết gặp Thái Lan. Cá nhân tiền đạo gốc Brazil tiếp tục được BTC bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, sau khi nhận danh hiệu này ở trận lượt đi.

Đặc biệt, Xuân Son tạo nên một kỷ lục ở sân chơi khu vực trong màu áo ĐTQG Việt Nam. Theo đó, anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho "Những chiến binh sao vàng" ở vòng đấu loại trực tiếp của ASEAN Cup (trước đó là AFF Cup và Tiger Cup).

Trước trận bán kết lượt đi với Malaysia, Xuân Son có 5 bàn ở các vòng đấu loại trực tiếp. Cụ thể, anh ghi 3 bàn vào lưới Singapore ở bán kết, sau đó ghi thêm 2 bàn trong 2 lượt trận chung kết với Thái Lan tại ASEAN Cup 2024. Với bàn thắng ghi được ở trận thắng Malaysia 2-0 trên sân khách, chân sút Thép Xanh Nam Định đạt cột mốc 6 bàn, vượt qua Tiến Linh (5 bàn).

Xuân Son ghi cột mốc lịch sử. Ảnh: S.N

Trở về sân nhà Mỹ Đình, Xuân Son tiếp tục có thêm 2 bàn thắng, nâng tổng số bàn mà mình ghi được ở vòng knock-out lên con số 8. Nếu tiếp tục toả sáng ở 2 trận chung kết lượt đi và về, Xuân Son có thể tạo nên kỷ lục khó có ai đuổi kịp, đồng thời một lần nữa giành danh hiệu Vua phá lưới (hiện tại đang có 5 bàn thắng cùng Đình Bắc).

“Ghi bàn và giúp đội tuyển chiến thắng luôn là giấc mơ của tôi. Được khoác áo đội tuyển Quốc gia và cống hiến mỗi ngày là mục tiêu lớn nhất của tôi. Tôi chỉ muốn duy trì phong độ này để tiếp thêm động lực cho toàn đội hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch", Xuân Son chia sẻ.

Về trận chung kết, Xuân Son đánh giá: "Ban huấn luyện sẽ chuẩn bị chiến thuật cho đội. Nhiệm vụ của tôi là tuân theo những chiến thuật đó. Đó sẽ là một trận chung kết lớn. Tuyển Thái Lan là một đội bóng tốt. Điều mà tôi cần làm lúc này là có thể lực tốt nhất. Dĩ nhiên tôi cũng muốn có được chức vô địch một lần nữa".

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