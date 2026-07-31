Video bóng đá Việt Nam 0-0 Singapore

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Đội hình ra sân

Việt Nam: Lê Giang, Văn Hậu (Việt Cường 90'+3), Thành Chung, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Quang Hải (Thành Long 90'+3), Hoàng Đức, Văn Vĩ (Phan Tuấn Tài 72'), Đình Bắc (Tài Lộc 41'), Xuân Son, Hoàng Hên (Hai Long 72').

Singapore: Izwan Mahbud, Ryhan Stewart, Harun, Tan Han Wei, Song Ui-yong, Kyoga Nakamura, Shahiran, Mahler Jacob William, Glenn Kweh, Shawal Anuar, Harhys Stewart.