Tuyển Việt Nam bị Singapore cầm chân ngay tại Mỹ ĐìnhTuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Singapore và chấp nhận trận hòa 0-0 tại bảng A ASEAN Cup 2026. Kết quả này khiến cuộc đua ngôi đầu trở nên căng thẳng hơn.
Video bóng đá Việt Nam 0-0 Singapore
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Đội hình ra sân
Việt Nam: Lê Giang, Văn Hậu (Việt Cường 90'+3), Thành Chung, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Quang Hải (Thành Long 90'+3), Hoàng Đức, Văn Vĩ (Phan Tuấn Tài 72'), Đình Bắc (Tài Lộc 41'), Xuân Son, Hoàng Hên (Hai Long 72').
Singapore: Izwan Mahbud, Ryhan Stewart, Harun, Tan Han Wei, Song Ui-yong, Kyoga Nakamura, Shahiran, Mahler Jacob William, Glenn Kweh, Shawal Anuar, Harhys Stewart.
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