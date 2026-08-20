Video tuyển Việt Nam đặt chân tới Bangkok, Thái Lan (nguồn VFF):

Sau gần 2 giờ bay, tuyển Việt Nam đặt chân tới Bangkok (Thái Lan), lúc 14h30 ngày 20/8. Ngay sau khi tới Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang Sik nhanh chóng di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi.

Tuyển Việt Nam đóng quân tại một khách sạn 5 sao gần khu vực sân bay quốc tế Suvarnabhumi, cách SVĐ Rajamangala hơn 20km. Đáng chú ý, đây chính là đại bản doanh của Xuân Son và các đồng đội tại chiến dịch ASEAN Cup 2024 (chung kết lượt về).

Tuyển Việt Nam tự tin đối đầu Thái Lan. Ảnh: VFF

Sau khi vào chung kết với chiến thắng chung cuộc 4-0 trước Malaysia, tinh thần toàn đội rất thoải mái và vui vẻ. Tuy nhiên, các cầu thủ cũng nhanh chóng tập trung cho mục tiêu tiếp theo: bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Do vừa trải qua trận bán kết lượt về với Malaysia vào tối 19/8 và tiếp tục phải di chuyển sang Thái Lan ngay trong ngày hôm sau, Ban huấn luyện ưu tiên việc hồi phục thể trạng cho các cầu thủ. Theo đó, Đình Bắc và các đồng đội được nghỉ ngơi, thư giãn để tái tạo năng lượng.

Chiều 21/8, tuyển Việt Nam có buổi tập duy nhất trên SVĐ Rajamangala, đồng thời cũng là buổi tập chính thức cuối cùng trước trận chung kết lượt đi với Thái Lan (20h00 ngày 22/8). Trận lượt về diễn ra lúc 20h00 ngày 26/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

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