Sau hơn 2 năm điều trị chấn thương, Đoàn Văn Hậu trở lại sân cỏ và từng bước tìm lại vị trí trong đội hình tuyển Việt Nam. Cầu thủ CAHN cho biết động lực lớn nhất để anh “lấy lại những gì đã mất” là luôn nhìn về phía trước và nỗ lực hết mình để tiếp tục theo đuổi đam mê bóng đá.

Với Văn Hậu, bóng đá không chỉ là nghề nghiệp mà còn là niềm đam mê. Những lúc không thể thi đấu vì chấn thương là quãng thời gian khó khăn, nhưng sự động viên của gia đình và những người yêu mến giúp anh duy trì quyết tâm tái xuất sân cỏ.

Sau những thăng trầm của sự nghiệp, hậu vệ 27 tuổi đang hướng tới mục tiêu chinh phục thêm một chức vô địch khu vực cùng tuyển Việt Nam. Văn Hậu cùng các đồng đội đối đầu Malaysia ở 2 lượt trận bán kết ASEAN Cup 2026.

Văn Hậu trở lại mạnh mẽ.

Văn Hậu đánh giá tuyển Việt Nam có những màn trình diễn tốt ở vòng bảng, dù vẫn có những trận đấu chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Trận hòa Singapore 0-0 là một trong những tiếc nuối, khi toàn đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể giành chiến thắng. Tuy vậy, đội tuyển nhanh chóng trở lại với tinh thần quyết thắng và có màn trình diễn ấn tượng trước Indonesia, giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân khách.

“Chúng tôi thực sự muốn giành chiến thắng trước Singapore nhưng đáng tiếc là mọi thứ không diễn ra theo mong muốn. Sau trận đấu đó, toàn đội trở lại với tinh thần chiến thắng trước Indonesia. Tôi nghĩ đó là một bước ngoặt của vòng bảng”, Văn Hậu chia sẻ.

“Cầu thủ nào cũng muốn giành chiến thắng, nhưng bóng đá không phải lúc nào cũng diễn ra như vậy. Đôi khi bạn sẽ thất bại. Điều quan trọng là phải cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia và màu cờ sắc áo”, Văn Hậu khẳng định.

Với hai trận đấu Malaysia sắp tới, Văn Hậu cho biết việc được thi đấu đã là điều tuyệt vời. Tuyển Việt Nam giành chiến thắng và được chơi một trận chung kết cũng là một trải nghiệm đáng nhớ với bất cứ cầu thủ nào.

Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 16/8.

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